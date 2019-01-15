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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

آخرین مهلت ثبت‌نام بخش‌های مختلف پیشخوان هنرهای اجرایی

آخرین مهلت ثبت‌نام بخش‌های مختلف پیشخوان هنرهای اجرایی

آخرین مهلت ثبت‌نام در بخش پیشخوان هنرهای اجرایی تا شنبه ۲۸ دی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، آخرین مهلت تکمیل فراخوان بخش هنرهای اجرایی سیو هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ارسال اسناد تصویری و دیگر ملزومات شرکت در این بخش تنها تا ۲۹ دی خواهد بود.

در همین راستا هنرمندانی که قصد شرکت در این بخش را داشته اند، باید تمامی اسناد و متعلقات اثر شرکت کننده خود را به ایمیل nsip.fitf@gmail.com ارسال کنند. شرکت برای تمامی آثار حاضر در جشنواره و خارج از بخش جشنواره، در همه  بخش های نمایشی آزاد بوده و این آثار توسط انتخاب کنندگان جشنواره های معتبر خارجی، برای حضور در کشورهای مختلف انتخاب و داوری خواهند شد.

آثاری که پس از این تاریخ ارسال شوند، یا تا این تاریخ اسناد تصویری و دیگر ملزومات طرح شده در فراخوان را تکمیل نکرده باشند، از گردونه داوری حذف و مسئولیت این امر بر عهده دبیرخانه جشنواره  تئاتر فجر نخواهد بود.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4513941
فریبرز دارایی

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