به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، آخرین مهلت تکمیل فراخوان بخش هنرهای اجرایی سیو هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ارسال اسناد تصویری و دیگر ملزومات شرکت در این بخش تنها تا ۲۹ دی خواهد بود.

در همین راستا هنرمندانی که قصد شرکت در این بخش را داشته اند، باید تمامی اسناد و متعلقات اثر شرکت کننده خود را به ایمیل nsip.fitf@gmail.com ارسال کنند. شرکت برای تمامی آثار حاضر در جشنواره و خارج از بخش جشنواره، در همه بخش های نمایشی آزاد بوده و این آثار توسط انتخاب کنندگان جشنواره های معتبر خارجی، برای حضور در کشورهای مختلف انتخاب و داوری خواهند شد.

آثاری که پس از این تاریخ ارسال شوند، یا تا این تاریخ اسناد تصویری و دیگر ملزومات طرح شده در فراخوان را تکمیل نکرده باشند، از گردونه داوری حذف و مسئولیت این امر بر عهده دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر نخواهد بود.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.