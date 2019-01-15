انتظار ما از دولت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل بعدازظهر امروز در مراسم تودیع دکتر محمدرضا مخبر دزفولی و معارفه دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما دکتر مخبر دزفولی را که در این ۱۲ سال به عنوان فردی دلسوز، پرکار و امین شناخته ایم که همیشه کارها را پیش می بردند و انصافا نیز خدمت کرده اند.

وی ادامه داد: بنده به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه دارم از وی سپاسگزاری و تشکر کنم و برای دکتر عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آرزوی توفیق داشته باشم.

رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: امیدوارم دولت نیز نسبت به موسسات فرهنگی و بودجه این موسسات نظر لطف بیشتری داشته باشد. از جمله به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های زیر مجموعه این شورا نظر مثبت داشته باشد.

وی ادامه داد: انتظار ما این است دست دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای امور بسته نباشد. اگر نسبت به دبیر جدید مساعدت نشود باید دائم به فکر جواب دادن به این و آن باشد، اگر قرار است وی کار کند باید مساعدت لازم صورت گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انتظار دیگر من از دولت این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و این بهترین پاداش برای دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.