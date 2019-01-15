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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۱

حداد عادل:

انتظار ما از دولت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است

انتظار ما از دولت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انتظار من از دولت این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل بعدازظهر امروز در مراسم تودیع دکتر محمدرضا مخبر دزفولی و معارفه دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما دکتر مخبر دزفولی را که در این ۱۲ سال به عنوان فردی دلسوز، پرکار و امین شناخته ایم که همیشه کارها را پیش می بردند و انصافا نیز خدمت کرده اند.

وی ادامه داد: بنده به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه دارم از وی سپاسگزاری و تشکر کنم و برای دکتر عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آرزوی توفیق داشته باشم.

رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: امیدوارم دولت نیز نسبت به موسسات فرهنگی و بودجه این موسسات نظر لطف بیشتری داشته باشد. از جمله به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های زیر مجموعه این شورا نظر مثبت داشته باشد.

وی ادامه داد: انتظار ما این است دست دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای امور بسته نباشد. اگر نسبت به دبیر جدید مساعدت نشود باید دائم به فکر جواب دادن به این و آن باشد، اگر قرار است وی کار کند باید مساعدت لازم صورت گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انتظار دیگر من از دولت این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و این بهترین پاداش برای دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

کد مطلب 4513948
زهرا سیفی

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    نظرات

    • بهنام IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      1 0
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      با سلام فعالیت بی نتیجه، ناکارامد، هزینه های زیاد و بودجه های ناکارا .... چه دست آوردی این گونه شورا ها برای کشور و مردم داشته اند تا به حال؟؟
      • IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
        1 0
        عزیزم ایشان سهمش را از انقلاب می خواهد

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