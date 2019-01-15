به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح و رونمایی از طرح ملی «ایران مهارت» تصریح کرد: این طرح بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرروش اجرایی شده و رویکرد مهارت افزایی دانش‌آموزان را در دل خود گنجانده است.

وی به اهداف اجرایی شدن طرح ملی «ایران مهارت» اشاره کرد و افزود: ارتقای مهارت‌های شغلی و اجتماعی و برخورداری از رویکرد حرفه‌ای در رشته تحصیلی خود از جمله اهدافی است که با برگزاری کیفی این طرح امکان‌پذیر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه مهارت آموزی به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود، یادآور شد: با توجه به ظرفیت روحی و جسمی دانش آموزان افزایش اعتماد به نفس و انگیزه جوانان محقق می‌گردد.

ناصری ادامه داد: ارتقای مهارت‌های اجتماعی از نیازمندی‌های مهم دانش‌آموزان بوده و با یادگیری صحیح چنین مفاهیم آموزشی می‌توان برای مهارت آموزی زندگی و اجتماعی برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی عملیاتی شدن نظام تعلیم و تربیت در استان نیازمند برخورداری از خلاقیت و نوآوری در اجرای طرح‌های مختلف آموزشی از جمله طرح بسیار کاربردی و مناسب «ایران مهارت» بوده که به پویایی مدارس نیز کمک خواهد نمود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان توجه به تکالیف شب دانش‌آموزان را از دیگر اهداف آموزشی دانست و توضیح داد: به منظور ارتقای مهارت‌های دانش آموزان نیازمند تقویت تکالیف شب و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای افزایش سطح علمی و مهارتی نوجوانان و جوانان با تکیه بر سبک‌های مناسب آموزشی هستیم.