استان قزوین برای کولاک و سرمای هفته آینده در آماده باش است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مهدیخانی در جلسه اضطراری شورای مدیریت بحران استان که به دلیل پیش بینی تغییرات جوی در روزهای آینده روز یسه دشنبه در مدیریت بحران استانداری تشکیل شد اظهارداشت: باید مدیران دستگاهها جانشین تام الاختیار داشته باشند تا بتوان بسرعت تصمیم مقتضی را گرفت و کارها را روان کرد.

وی بیان کرد: تامین سوخت دستگاههای امدادی در روزهای زمستانی و در صورت بروز کولاک و ایجاد شرایط غیرمنتظره ضروری است و در این راستا برای تامین اقلام مورد نیاز مسافران و در راه ماندگان هم باید اقدام شود.

مهدیخانی تصریح کرد: چون سهمیه سوخت با تهران است باید ذخیره سازی سوخت در مواقع اضظراری صورت گیرد و دستگاههای امدادی و خدمات رسان یک مخزن ذخیره پیش بینی کنند تا در صورت بروز کولاک و یخبندان و کاهش تردد در محورها با کمبود مواجه نشویم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: بر اساس پیش بینی هواشناسی استان از روز شنبه شاهد کولاک و یخبندان در استان خواهیم بود لذا با هماهنگی لازم و تمهیدات پیش بینی شده همه دستگاهها در آماده باش کاملند تا خدمت رسانی متوقف نشود.

در ادامه رحیم پور شهردار محمود آباد نمونه گفت: اقلام مورد نیاز مانند پتو در حالت عادی توزیع شود و هزینه هایی که شهرداری برای اسکان موقت و تغذیه انجام می دهد از سوی مدیریت بحران برعهده گرفته شود.

جمشیدی معاون فنی عملیاتی شرکت نفت استان گفت: در کشور و استان مشکل سوخت نداریم و ذخیره سازی خوبی شده و در ۱۴ گروه کارها انجام شده است.

وی اضافه کرد: باید مقررات رعایت شود و در حال حاضر موجودی سوخت استان قزوین مطلوب است و هیچ کمبودی نداریم و جایگاهها نیازها را تامین کرده اند و انجمن صنفی لازم است در همین روزها خریدها را انجام دهند.

جمشیدی تصریح کرد: در جایگاهها ظروفی تهیه شده و اگر امدادگران هلال احمر برای کمک به سوخت نیاز داشته باشند می توانند از این محل کمبودهای مسافران را تامین کنند.

وی یادآورشد: در برخی مواقع شاهد استفاده مردم از گاز ال پی جی هستیم که می تواند خطرساز باشد و سهیمه منازل را نیز تحت تاثیر قرار دهد که این وضعیت باید کنترل شود.

جمشیدی گفت: جمع آوری توزیع سوخت غیر مجاز به صورت فله ای در ظروف که می تواند خطرساز باشد در اتوبانها در دستور کار است.

در ادامه سلیمانی معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین گفت: بیمارستانها باید تاب آور باشد و تامین سوخت آنها در اولویت قرار گیرد زیرا در شرایط اضطراری معمولا مراجعان بیشتر شده و مصرف سوخت بالا می رود و سهیمه تعیین شده جوابگو نیست.

سلیمانی افزود: باید نظر کارشناسان درمانگاهها و مراکز درمانی در تعیین سهمیه سوخت مورد توجه قرار گیرد زیرا گاهی اوقات دستورالعمل ها کارساز نیست و فرآیند قانونی تامین سوخت را پیچیده می کنیم و مسیر سوخت قاچاق هموار می شود در حالی که باید همه سوخت مورد نیاز بیمارستانها بموقع تامین شود.

حق لطفی مدیر راهداری استان قزوین هم گفت: پاکسازی مسیر دسترسی به بیمارستانها در زمان یخ زدگی جاده ها، تامین سوخت اورژانس، اعلام تعطیلی مدارس شب قبل از یخبندان انجام شود تا مردم در جریان وضعیت استان قرار گیرند.