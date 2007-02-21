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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

امروز و در مشهد:

مراسم هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام فردوسی پور برگزار شد

مراسم هفتمین روز درگذشت حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور در حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمدعلی فرشاد که از وعاظ قم است، در مراسم هفتمین روز درگذشت حجت‌‌ الاسلام فردوسی پور که در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار داشت: حجت الاسلام فردوسی پور منشاءخدمات بسیار موثری در زمینه ترویج و تحکم اسلام بوده است و خدمات گسترده حجت الاسلام فردوسی پور در جهت تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ گاه از یادها پاک نخواهد شد.

حجت الاسلام فرشاد تاکید کرد: حجت الاسلام فردوسی پور که یادگار فاجعه هفتم تیر است، بخشی از عمر خود را در راه مبارزه با رژیم سمتشاهی گذرانده است.

کد مطلب 451397

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