به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ندایی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان اردبیل تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده روند اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل تا پیش از پایان سال جاری آغاز می‌شود.

وی بر تسریع در اجرای عملیات دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل تاکید کرد و افزود: مدیریت پسماند شهری با سلامت شهروندان مرتبط است و باید در کمترین زمان و نهایت دقت انجام پذیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل به موضوع انتخاب مکان دفع پسماند و زباله شهرستان خلخال نیز اشاره کرد و یادآور شد: محل تعیین شده باید با همکاری محیط زیست بررسی و پس از تایید روند اجرای آن آغاز شود.

ندایی یادآور شد: چنانچه در خصوص مکان تعیین شده دفع پسماند در شهرستان خلخال مشکلی از لحاظ زیست محیطی و جاده و آب نباشد در مکان انتخاب شده اقدامات اجرایی آغاز می‌شود.

گفتنی است بررسی وضعیت پسماندهای شیمیایی و بیمارستانی در شهرستان‌های استان و انتخاب محل مناسب برای زباله شهرستان سرعین از موضوعاتی بود که در جلسه کارگروه پسماند مطرح شد.