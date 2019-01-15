وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان/ احتمال اختلال در تردد جاده ای

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی از اواسط وقت پنج شنبه تا جمعه شب در زاهدان و سایر نقاط نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان وزش باد از سمت جنوب خیلی شدید است.

وی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد طی این مدت در این مناطق بین ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر برساعت برآورد می شود، افزود: همچنین گاهی سرعت وزش باد به بیش از ۱۰۰ کیلومتر برساعت نیز می رسد.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از همین رو در زمان طوفان در جاده های مواصلاتی استان به ویژه جاده های «زاهدان – زابل»، «زاهدان- نهبندان»، «زابل- نهبندان»، «زاهدان- بم» و «ایرانشهر-ریگان-بم» طوفان گردوخاک سبب کاهش دید، کندی عبور و مرور و اختلال تردد می شود.

وی گفت: طی این مدت در نواحی جنوبی و سواحل استان سیستان و بلوچستان افزایش غبار و وزش باد همراه با گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه در روزهای جمعه و شنبه در ارتفاعات مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان شرایط برای رگبارهای پراکنده محیا است، بیان داشت: از روز شنبه هفته آینده تا اواخر هفته کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شبانه به ویژه در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.