سرمربی عراق: دیدار با ایران بازی خاصی نیست/با برانکو صحبتی نداشتم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، سرکو کاتانچ در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال عراق و ایران در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آسیا با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آل مکتوم دبی گفت: فردا بازی مهمی داریم. قبل از این ۶ امتیاز کسب کرده ایم و صعودمان قطعی است. برای همین بازی خیلی خاصی نیست و می رویم که مسابقه خودمان را انجام بدهیم و برای برد به میدان می رویم.

وی افزود: بازیکن مصدوم نداریم و می خواهیم بازی خوبمان را انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق درباره اینکه ایران خیلی خوب دفاع می کند و توانسته است بازی های خوبی را انجام دهد اظهار داشت: این صحبت های شما سئوال نبود، تعریف بود!

کاتانچ سپس در واکنش به خبرنگار عراقی که برای برد تیمش آرزوی موفقیت کرد اظهار داشت: شما هم سئوال نپرسیدید. تیم ایران در دو بازی گذشته خوب بوده است. آنها بازی به مراتب خوبی را انجام می دهند. بازی فردا برایمان دشوار است. آنها تیم خوبی هستند. خیلی از تیم ها شبیه به ما هستند. دیدار فردا سخت است و قطعا بازی فشرده ای را خواهیم دید. همه تیم ها در چنین مرحله ای خوب بازی می کنند. ما هم تلاش می کنیم مقابل تیم خوب ایران، خوب بازی کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که در بازی فردا به فکر کسب امتیاز و برد هستید یا انرژی خود را برای مرحله بعد نگه می دارید؟ افزود: برای ما خیلی مهم است که بتوانیم فردا بازی خوبی انجام دهیم. پس از بازی فردا به این فکر می کنیم که مقابل سایر تیم ها چطور عمل کنیم. دنبال این هستیم که خوب بازی کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.

کاتانچ درباره دیدگاه خود درباره بازی فردا افزود: ما می خواهیم بازی خوب و راحتی را انجام دهیم. من بازی های ایران را دیده ام. می خواهم فوتبال خوبی را ببینم. برای ما مهم این است که خوب بازی کنیم. در بازی فردا به فکر عربستان و قطر نیستیم. اتمسفر فعلی تیممان خیلی خوب است و می تواند به ما کمک کند تا نتیجه خوبی بگیریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق خاطرنشان کرد: بازیکنان ایرانی بازی فیزیکی خیلی خوبی انجام می دهند و سرعتی بازی می کنند. بازی سختی داریم. باید ببینیم فردا چه پیش می آید.

کاتانچ در پاسخ به این سئوال که آیا شما از ایران می ترسید در حالی که خبرنگاران عراقی معتقدند فردا قطعا برنده می شوید، تصریح کرد: نه من نمی ترسم. همه چیز فردا مشخص می شود. فردا بازی عادی و خوب خودمان را انجام می دهیم. اینکه چند درصد می توانیم برنده شویم بستگی به عملکردمان دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق درباره دوستی با برانکو ایوانکوویچ و صحبت های جنجالی او درباره عراق و تیم ملی ایران، گفت: من صحبت های برانکو را نشنیدم. تمام تمرکزم را برای بازی گذاشته ام. هیچ صحبتی هم با برانکو برای بازی فردا نکرده ام. او دوست من است اما دلیلی ندارد با او درباره این بازی صحبت کنم.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از همام طارق و بشار رسن دو هافبک استقلال و پرسپولیس برای این مسابقه گرفته است؟ تصریح کرد: برای این مسابقه اطلاعاتی از طارق گرفتم که توقع نداشته باشید به شما بگویم. این‌ها چیزهایی است که بین سرمربی و بازیکن می‌ماند. هر بازی هم داستان خودش را دارد.

کاتانچ درباره صحبت هایی که درباره بازی فردا می شود افزود: تمرکزم را روی بازی گذاشته ام. این تیم در جام جهانی خیلی خوب بازی کرد. بازی های جوانمردانه این تیم را دیده ام. ایران بازیکنان خیلی خوبی هم دارد. این فوتبال است و حالا ما در این ورزش می خواهیم فردا بازی خوبمان را انجام دهیم. می خواهیم بهتر از آنها باشیم. تلاش می کنیم در مقابل تیمی که بازیکنان خوبی دارد نتیجه بگیریم. بازی های قبلی این تیم را دیده ایم و اطلاعات کافی کسب کردیم.

وی درباره صحبت های اوسیانو کروز مربی تیم ملی ایران که دیروز گفت در خصوص صحبت های سرمربی عراق حرفی ندارد، گفت: دنیای مجازی من تلفن و لب تاپم است. من در دنیای خبررسانی می شنوم که بازیکن جوان ما به خوبی رشد می کند. در بازی فردا هم می خواهیم فقط بازی کنیم و به موضوع دیگری فکر نمی کنم.سرمربی تیم ملی فوتبال عراق درباره اینکه دفاع عراق خوب نیست خاطرنشان کرد: من با شما موافق نیستم. ما مقابل ویتنام یک گل به خودی داشتیم. می گویم گلی که ما خوردیم اشتباه فردی بود. اما شما در بازی با یمن دیدید که خوب بازی کردیم و توانستیم موفق شویم.