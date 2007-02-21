تدوین آیین نامه جمعه بازارهای دانشجویی / برپایی جمعه بازارهای دانشجویی در دانشگاه ها

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تحرک جامعه دانشگاهی از خواسته های مسئولان وزارت علوم خصوصا معاونت فرهنگی و اجتماعی است. در همین راستا فعالیت های ابتکاری در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت که یکی از این موارد برگزاری جمعه بازارهای دانشجویی است.

وی افزود : در برخی دانشگاه ها جمعه بازارهای دانشجویی برپا می شود که به نظر می رسد با توجه به شکل گیری خانه های فرهنگ در دانشگاه ها، اطراف این مکان فرهنگی فضای مناسبی برای برپایی این بازارچه دانشجویی باشد. البته خوابگاه های دانشجویی نیز می توانند فضای مناسبی برای این امر باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در تشریح فعالیت جمعه بازار دانشجویی گفت : جمعه بازار دانشجویی می تواند در خوابگاه های دانشجویی نیز برگزار شود. در این بازارچه دانشجویان کالاهای مختلفی را با قیمت های مناسب به سایر دانشجویان عرضه می کنند. ضمن اینکه دانشجویان شهرهای مختلف می توانند کالاهای ویژه شهرستان خود را به فروش بگذارند. خرید و فروش کالاها می تواند کالا به کالا یا در ازای پول باشد.