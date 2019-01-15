به گزارش خبرنگار مهر، امراله قاجاری ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان فنی بهداشتی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی بسیار خوبی در راستای تقویت سلامت میگو صورت گرفته است.

وی افزود: در طول دوره تکثیر و پرورش با اقدامات بهداشتی و آزمایشگاهی انجام شده در استان بوشهر شاهد تولید بالای میگو بودیم و همچنین فصل پرورش میگو نیز به همین واسطه بدون مخاطره پایان یافت.

قاجاری افزود: مسئولان فنی بهداشتی مزارع پرورش میگو اولین کسانی هستند که حجم بالای اطلاعات را به ما انتقال می دهند که بایستی از قوی ترین نیروهای متخصص در این زمینه باشند که در برابر مسئولیت ها و وظایف محوله می بایست پاسخگو باشند.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: به منظور نظارت دقیق تر و بهتر هیچگونه اطلاعاتی از استان‌ها خارج از سامانه پایش و مراقبت پذیرفته نخواهد بود.

وی اضافه کرد: برای ایجاد وحدت رویه فرم‌های جدیدی در روش گزارش گیری و نوع بازدیدها طراحی شده و ابلاغ شده که در صورت وجود پیشنهادات می توان این فرم ها را ارتقاء بدهیم.