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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد:

کشف ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق در مهران

کشف ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق در مهران

ایلام - فرمانده انتظامی ایلام از کشف تعداد ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی جنداله هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: دربازرسی از این خودرو تعداد ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مدارک کشف شد.

سردار یاری با اشاره به اینکه بار خودرو توسط کارشناسان ۳ میلیارد ریال ارزش گذاری شده، بیان داشت: دراین زمینه راننده و سرنشین دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان درپایان تصریح کرد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می زند و از تمام مردم تقاضا می شود هرگونه اخبار درخصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4514014

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