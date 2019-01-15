کشف ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی جنداله هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: دربازرسی از این خودرو تعداد ۱۱۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مدارک کشف شد.

سردار یاری با اشاره به اینکه بار خودرو توسط کارشناسان ۳ میلیارد ریال ارزش گذاری شده، بیان داشت: دراین زمینه راننده و سرنشین دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان درپایان تصریح کرد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می زند و از تمام مردم تقاضا می شود هرگونه اخبار درخصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.