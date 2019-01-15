قیمت نان لواش در لرستان افزایش یافت

محمدرضا صفی خانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش قیمت نان لواش در لرستان گفت: بر اساس مصوبه شورای آرد و نان استان، قیمت نان لواش به ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه پیش از این قیمت نان لواش در استان ۱۶۵ تومان بود، تصریح کرد: طی ۴ سال گذشته قیمت نان لواش در استان افزایش نیافته بود که با مصوبه شورای آرد و نان قیمت نان لواش افزایش یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه قیمت گذاری نان بر عهده این سازمان نیست و مصوبه شورای آرد و نان است، افزود: تنها کار نظارت در این حوزه بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش قیمت ها، گشت های ما نیز بازرسی خود از سطح نانوایی ها را افزایش خواهند داد.

صفی خانی با اشاره به اینکه قیمت سایر نان ها در استان افزایش نیافته است، گفت: وزن خمیر نان لواش ۱۷۵ گرم است که با قیمت ۲۰۰ تومان به مردم فروخته می شود.