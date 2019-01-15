میوه شب عید در استان سمنان ذخیره شد/ توزیع سیب و پرتقال

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار به میزبانی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه ۳۵۰ تن سیب مرغوب وارد استان شده و هم‌اکنون برای شب عید ذخیره‌سازی شده است، ابراز داشت: در مورد پرتغال نیز مقدار موردنیاز خریداری و به‌زودی وارد استان می‌شود که با این حساب مشکلی در تأمین میوه شب عید وجود ندارد.

وی بابیان اینکه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استراتژیک در استان سنان صورت گرفته است، اضافه کرد: انبارهای استان از ذرت، جو، گندم، برنج، شکر، کنجاله سویا و دیگر کالاهای استراتژیک موردنیاز پر است لذا هم استانی‌ها نباید نگران تأمین این مواد غذایی باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه بیش از ۴۰۰ تن گوشت مرغ در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است، ابراز داشت: ذخیره‌سازی بالغ‌بر ۹۰ تن گوشت قرمز منجمد نیز صورت گرفت بنابراین با هیچ کمبودی درزمینهٔ تهیه گوشت مواجه نیستیم.

میرعماد از افزایش ۵۰ درصدی میزان گوشت منجمد در بازارهای استان سمنان بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: دراین‌بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیرامون قیمت و نحوه توزیع نظارت کافی و مستمر را خواهد داشت.

وی در خصوص اقلام غیرخوراکی نیز، اضافه کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا ۱۵ درصد سهمیه لاستیک یارانه‌ای استان سمنان به حمل‌ونقل درون‌شهری اختصاص پیدا کند.