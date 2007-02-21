برگزاری ششمین مانور مدیریت بحران تهران بدون اطلاع قبلی / برگزاری زلزله مصنوعی در تابستان 86

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر مازیار حسینی امروز طی یک نشست خبری در تشریح ویژگی های ششمین مانور مدیریت بحران شهر تهران گفت: یکی از ویژگی های این مانور شبیه سازی واقعی حادثه است طوریکه هیچ فردی از زمان- مکان و تاریخ برگزاری آن مطلع نیست حتی شهردار تهران.

وی با بیان اینکه این مانور قانون محور، مردم محور و منطقه محور است، اظهار داشت: خوشبختانه با کارهای مطالعاتی در طول یکسال اخیر، مستندات و قوانین در خصوص مدیریت بحران را باگاه خاص باز پیرایی شده و نکات غیر واقعی نسبت به آن حذف شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: تدوین سناریوی کلی، توجیه و آموزش عوامل اجرایی در مناطق و نواحی شهرداری ، هماهنگی و توجیه دستگاه های اجرایی، سازماندهی و ایجاد نظام مستندسازی مانور از مهمترین اقدامات انجام شده برای برگزاری هر چه بهتر این مانور بوده است.

حسینی ادامه داد: به هیچ وجه برگزاری این مانور اضطراب و تشویق اذهان عمومی را به دنبال نخواهد داشت زمانی این اتفاق می افتد که کارها مرتب نباشد ضمن اینکه کنترل عوامل کلی را نیز مد نظر قرار داده ایم و دو گروه تخصصی ارزیاب و حدود 200 نفر ارزیاب را برای این کار در نظر گرفته ایم.

وی بحث منطقه محوری را از دیگر اقدامات صورت گرفته در برگزاری این مانور ذکر کرد و افزود: برنامه های ریزی های وسیعی برای مشارکت های های مردمی صورت گرفته طوریکه 80 درصد عملیات نجات توسط مردم انجام می شود.

حسینی ، شورایاری ها و ستادهای مدیریت بحران را دو پل ارتباطی برای سیستماتیک کردن بحث آموزش همگانی در بخش پیشگیری و مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: تمامی ستادهای مدیریت بحران مناطق در برگزاری این مانور شرکت دارند.

وی ، اولین تمرین در بحث عملیات میدانی این مانور را تخلیه اضطراری شهروندان برشمرد و یادآور شد: به دلیل اینکه هیچ اطلاع قبلی از شرایط و زمان برگزاری این مانور مشخص نیست بنابراین معلوم نیست اما این تمرین به طور واقعی توسط مردم و مسوولان انجام می شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به اسکان اضطراری مردم اشاره کرد و گفت: در این مانور بحث اسکان اضطراری مردم نیز لحاظ شده به گونه ای که مردم در اردوگاه های اضطراری ویژه این امر توسط هلال احمر اسکان داده می شوند.

حسینی با اشاره به جداسازی و انتقال مصدومان فرضی ناشی از این زلزله در طی مانور مذکور اظهار کرد: بدون اطلاع باید تعدادی مصدوم نامشخص جداسازی و به مراکز درمانی منتقل شوند.

به گفته وی ، در بخث ارایه خدمات بهداشت و درمان اضطراری نیز تعدادی درمانگاه صحرایی در کنار اردوگاه های اسکان اضطراری برپا و انتقال مصدومان به بیمارستان های مرجع صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طی برگزاری این مانور علاوه بر 3 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان بیمارستان های مرجع، یک بیمارستان خصوصی نیز درگیر موضوع خواهد شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین به استفاده از یک بالگرد پزشکی در طی برگزاری این مانور اشاره کرد و گفت: علاوه بر این ، در طول برگزاری مانور، با هماهنگی پلیس راهور قسمتی از یکی از بزرگراه های تهران نیز مسدود سازی و دوباره بازگشایی می شود.

حسینی در ادامه به اختلال در شریان های حیاتی و عمومی شهر تهران در طول برگزاری مانور زلزله اشاره کرد و گفت: سناریوهایی هم برای اختلال در زیرساخت ها و شریان های حیاتی و عمومی شهر تهران نظیر آب، برق، گاز، تلفن داریم.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر زمان برگزاری زلزله مصنوعی در تهران اظهار داشت: اگرچه اطلاع رسانی قبلی یکی از خبرگزاری ها در رابطه با زمان برگزاری این مانور به هیچ وجه درست نبود اما این اطمینان را به مردم و مسوولان می دهیم که این کار در زمانی که ترافیک به حداقل میزان خود رسیده و شرایط آب و هوایی مساعد باشد صورت می گیرد.

حسینی تصریح کرد: احتمالا بعد از تعطیلی مدارس و به طور تقریبی تابستان 86 مانور تحقیقاتی تولید زلزله مصنوعی در تهران انجام می شود اما پیش از اجرای آن حتما مجوزهای لازم از سازمان های مسول اخذ خواهد شد.