استقبال بشار اسد از ایفای نقش ایران در حوزه اقتصادی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به سوریه که در پی تداوم مناسبات بین کشورمان و دمشق پس از بحران داعش انجام شد با بشار اسد، رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا حشمت الله فلاحت پیشه، با اشاره به اینکه ثبات در بیش از ۶۵ درصد خاک سوریه مشهود است، گفت: علی رغم وقوع برخی تحولات سیاسی و نظامی، کشورهای مختلفی در مناطق با ثبات به فعالیت های اقتصادی مشغول هستند که امری قابل تامل است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ثبات در عرصه بازسازی و توسعه سوریه امری ضروری است، اظهار کرد: بر این اساس در این دیدار بر ضرورت پیش بینی امتیازات ترجیحی و تشویقی برای فعالان اقتصادی ایران تاکید شد.

وی ادامه داد: همچنین چالش های موجود بر سر راه مناسبات اقتصادی و فعالیت تجاری کشورمان در سوریه نیز با حضور رییس جمهور این کشور بررسی شد.

استقبال بشار اسد از ایفای نقش محوری ایران در بخش اقتصادی سوریه

فلاحت پیشه با اشاره به اظهارات رییس جمهور سوریه، تصریح کرد: در این دیدار بشار اسد از ایفای نقش محوری ایران در بخش اقتصادی سوریه استقبال کرد. البته از وجود بوروکراسی دو کشور که موجب کند شدن مناسبات اقتصادی شده گلایه کرد و بر این اساس خواهان همکاری و تعامل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه برای رفع موانع شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: رییس جمهور سوریه عنوان کرد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) حکم راهبردی در دفاع از سوریه صادر کردند و امنیت کنونی این کشور را مدیون قهرمانانی اعم از مردم سوریه و مردم کشورهای دوست مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و غیره هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه خاطرنشان کرد: بر این اساس بشار اسد تاکید کرد همکاری های راهبردی بین ایران و سوریه همانطور که در حوزه نظامی امنیتی به نتیجه مطلوب رسید، باید این همکاری ها در حوزه اقتصادی نیز ادامه یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: آمادگی مقامات سوری برای گسترش مناسبات اقتصادی وجود دارد اما راهبرد لازم هنوز شکل نگرفته است از این رو به نظر می رسد بیش از این تاخیر در امضاء سند همکاری های جامع و راهبردی بین ایران و سوریه جایز نیست.