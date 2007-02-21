به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین افتتاح این خط تولید، سردار وحیدی طی سخنانی اظهار داشت: محققان و پژوهشگران وزارت دفاع با طراحی، ساخت و بومی سازی این فن آوری پیشرفته و نوین که در حفاظت از مخازن پالایشگاهی و جایگاهای سوخت ثابت و سیار کاربرد دارد گام بزرگ دیگری در راه توسعه و پیشرفت کشور برداشته اند.

سردار وحیدی در تشریح ویژگی های این طرح گفت: شبکه های فلزی به صورت لانه زنبوری و از جنس آلومینیوم ساخته می شود که دارای قابلیت بالا به عنوان رسانای حرارتی، در مقابل بار الکترونیکی وافزایش فشار ناگهانی به مخازن و تکان های ناشی از بلایایی طبیعی وغیر طبیعی مقاوم است.

وی افزود: شبکه های فلزی در تانکرهای حمل مواد سوختی و گازهای مایع، جایگاه های پخش فرآورده های نفتی، مخازن پالایشگاه ها، باک انواع خودروها، هواپیماها، بالگرد ها، کشتی ها و واگن های حمل سوخت و مخازن رو زمینی و زیرزمینی بنزین و دیگر مخازن سوختی کاربرد دارد و 30 تا 40 درصد از تبخیر سوخت جلوگیری می کند.

جانشین وزیر دفاع همچنین کاهش هزینه پنجاه درصدی این فن آوری نسبت به نمونه خارجی، نصب آسان، وزن و حجم کم، قابلیت بازیافتی، قابلیت نصب در همه مخازن، قابلیت انجام جوشکاری بر روی پوسته مخازن و قابلیت نگهداری طولانی مدت برای عدم تغییر در ماهیت سوخت را از دیگر مزایای این شبکه ها دانست و تصریح کرد: امروز وزارت دفاع با تکیه بر ایمان، تخصص، نوآوری، خلاقیت و توانمندی مختخصصان صنایع دفاعی قادر است پیچیده ترین فن آوری روز دنیا را ابداع و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آن بهره برداری کنند.