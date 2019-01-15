رئیس هیات مدیره سایپا به عنوان مدیر نمونه جهادی انتخاب شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در مراسم پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور که با حضور وزرای دولت و مسئولین ارشد کشوری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، مدیران برگزیده جهادی کشور سال ۱۳۹۷ در بخش های مختلف معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، دکتر معصوم نجفیان، رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا و مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا در پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور به عنوان مدیر جهادی صنعت خودروی کشور انتخاب شد.

در بخش سازمان انرژی اتمی ایران دکتر جواد کریمی ثابت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، بنیاد برکت مهندس سعید جعفری، ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ دوم بیوک عباس زاده، شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز مهندس حجت تقوی، نیروی انتظامی سردار سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا رضاییان فر، گروه توسعه ساختمان تدبیر مهندس علی نیکزاد، رییس سازمان بسیج اصناف کشور دکتر غلامرضا حسن پور به همراه تعدادی از مهندسان و دانشمندان کشور بعنوان مدیران جهادی نمونه انتخاب شدند.

همایش مدیریت جهادی کشور در سال ۱۳۹۲ با دستور رهبر معظم انقلاب همه ساله برگزار می شود، که در اولین سال انتخاب و تجلیل از مدیران نمونه جهادی نیز معصوم نجفیان به عنوان مدیر جهادی نمونه انتخاب شده بود.