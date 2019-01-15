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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

مدیرکل محیط زیست سیستان وبلوچستان:

خشکسالی حیات وحش سیستان و بلوچستان را در معرض خطر قرار داده است

خشکسالی حیات وحش سیستان و بلوچستان را در معرض خطر قرار داده است

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان گفت: خشکسالی و بی‌آبی از معضلات اصلی محیط زیست استان است که نه تنها جامعه انسانی بلکه حیات وحش را در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان از منطقه حفاظت شده «گاندو»، مرکز تحقیقات تمساح «ریکوکش»، برکه‌های زیست تمساح، اداره حفاظت محیط زیست سرباز، طرح‌های کشاورزی واقع در منطقه حفاظت شده «گاندو» و آب شیرین‌کن منطقه بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از مناطق زیست تمساح در منطقه حفاظت شده گاندو و بررسی کمبودها و مشکلات موجود با محیط‌بانان و کارشناسان حاضر در منطقه گفت‌وگو کرد و از نزدیک با مشکلات و سختی کار آنها آشنا شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان در جریان این بازدید اظهار داشت: حضور شبانه‌روزی شما کارشناسان و محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت استان در راستای حفظ امنیت حیات وحش منطقه  شایسته تقدیر است و مجموعه محیط زیست استان تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات ادارات محیط زیست و  محیط‌بانان به کار خواهیم بست.

وی در ادامه از پتانسیل‌های کشاورزی منطقه «عورکی»، باغات میوه‌های گرمسیری و مزارع کاشت گندم، آب شیرین‌کن منطقه و برکه‌های زیست تمساح و مرکز تحقیقات تمساح بازدید کرد.

پورمردان گفت: خشکسالی و بی‌آبی یکی از معضلات اصلی محیط زیست استان سیستان و بلوچستان است، معضلی که نه تنها جامعه انسانی بلکه حیات وحش را نیز در معرض خطر قرار داده است.

وی افزود: استفاده بهینه از منابع آب موجود در کنار حفاظت از منابع آبی و عرصه‌های طبیعی و اجرای طرح‌های افزایش راندمان آبیاری با استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و مصرف بهینه آب در مزارع کشاورزی می‌تواند اثرات منفی خشکسالی را در کوتاه مدت به حداقل رساند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه طرح‌های احیای زیستگاه و زیست بوم‌های خشکزی حیات وحش استان به صورت مستمر در حال انجام است، ادامه داد: آبرسانی به زیستگاه‌های حیات وحش با هدف احیاء زیستگاه و زیست بوم‌های خشکزی حیات وحش، تامین آب و غذای مورد نیاز حیات وحش، حفظ شرایط مطلوب اکولوژیکی زیستگاه، حفظ و افزایش گونه‌های جانوری حیات وحش و جلوگیری از کاهش جمعیت در سطح استان و به ویژه مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل در حال انجام است.

کد مطلب 4514056

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