خشکسالی حیات وحش سیستان و بلوچستان را در معرض خطر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان از منطقه حفاظت شده «گاندو»، مرکز تحقیقات تمساح «ریکوکش»، برکههای زیست تمساح، اداره حفاظت محیط زیست سرباز، طرحهای کشاورزی واقع در منطقه حفاظت شده «گاندو» و آب شیرینکن منطقه بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از مناطق زیست تمساح در منطقه حفاظت شده گاندو و بررسی کمبودها و مشکلات موجود با محیطبانان و کارشناسان حاضر در منطقه گفتوگو کرد و از نزدیک با مشکلات و سختی کار آنها آشنا شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان در جریان این بازدید اظهار داشت: حضور شبانهروزی شما کارشناسان و محیطبانان در مناطق تحت مدیریت استان در راستای حفظ امنیت حیات وحش منطقه شایسته تقدیر است و مجموعه محیط زیست استان تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات ادارات محیط زیست و محیطبانان به کار خواهیم بست.
وی در ادامه از پتانسیلهای کشاورزی منطقه «عورکی»، باغات میوههای گرمسیری و مزارع کاشت گندم، آب شیرینکن منطقه و برکههای زیست تمساح و مرکز تحقیقات تمساح بازدید کرد.
پورمردان گفت: خشکسالی و بیآبی یکی از معضلات اصلی محیط زیست استان سیستان و بلوچستان است، معضلی که نه تنها جامعه انسانی بلکه حیات وحش را نیز در معرض خطر قرار داده است.
وی افزود: استفاده بهینه از منابع آب موجود در کنار حفاظت از منابع آبی و عرصههای طبیعی و اجرای طرحهای افزایش راندمان آبیاری با استفاده از شیوههای نوین آبیاری و مصرف بهینه آب در مزارع کشاورزی میتواند اثرات منفی خشکسالی را در کوتاه مدت به حداقل رساند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه طرحهای احیای زیستگاه و زیست بومهای خشکزی حیات وحش استان به صورت مستمر در حال انجام است، ادامه داد: آبرسانی به زیستگاههای حیات وحش با هدف احیاء زیستگاه و زیست بومهای خشکزی حیات وحش، تامین آب و غذای مورد نیاز حیات وحش، حفظ شرایط مطلوب اکولوژیکی زیستگاه، حفظ و افزایش گونههای جانوری حیات وحش و جلوگیری از کاهش جمعیت در سطح استان و به ویژه مناطق تحت مدیریت این ادارهکل در حال انجام است.
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