واکنش حجت نظری به درخواست پدر آتش نشان شهید

حجت نظری در گفت وگو با مهر، درباره درخواست پدر آتش نشان شهید احسان جامعی برای قرارگرفتن شغل آتش نشانی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، گفت: پدر بزرگوار این شهید دغدغه درستی مطرح کرد که پیش از این نیز بارها در دیدار با آتش نشانان به من منتقل شده بود و بنده هم همزمان با هفتم مهرماه در تذکری به شهرداری تهران تاکید کردم که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با بیان اینکه چند روز پیش دفتر شهردار تهران پاسخ تذکرش را به شکل مکتوب داده است، گفـت: در توضیحات پیروز حناچی آمده که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد اعطای تسهیلات به شهدا و جانبازان سازمان آتش نشانی به طور صد در صدی اجرایی شده است.



نظری در مورد سختی کار آتش نشانان نیز گفت: در مورد سختی کار آتش نشانان توضیح داده شد که برابر مصوبه هیات وزیران در آذر ماه سال ۹۱ هشت ردیف از مشاغل و پست‌های سازمانی اصلی حوزه عملیات سازمان آتش نشانی به عنوان سخت و زیان‌آور با بالاترین درجه سختی یعنی درجه ۳، تشخیص داده شده است و بر اساس آن باید هر سال، سه ماه به سنوات خدمت در مشاغل و پست‌های تشخیص داده شده اضافه شود.



عضو شورای شهر تهران درباره هشت پست سازمانی که مشمول این قانون می‌شود، گفت: عناوین شغلی آتش نشان، کاردان آتش نشانی، کمک فرمانده آتش نشان، فرمانده آتش نشان، رئیس ایستگاه، معاون عملیات منطقه، مدیر منطقه و معاون عملیات سازمان آتش نشانی از جمله این هشت شغل هستند که درجه سختی و زیان‌آوری ۳ به آنان تعلق می‌گیرد.



نظری ادامه داد: طبق توضیحات شهردار تهران تحقق صددرصدی این امر، نیازمند پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای هزینه‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز پاداش پایان خدمت کارکنان ذی‌ربط است که باید محقق شود.



وی با بیان اینکه پیش بینی شده که در بودجه سال ۹۸ شهرداری این اعتبارات پیش بینی شود، گفت: بر تحقق این اعتبارات نظارت خواهیم کرد و امیدوارم که خیلی زود این اعتبارات تامین شده و اجرایی شود.



این عضو شورای شهر تهران همچنین از افزایش غرامت برای شهادت احتمالی کارکنان عملیاتی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در سال ۹۷ به ازای هر نفر ۵۸۶ میلیون تومان غرامت پرداخت خواهد شد که البته این رقم در برابر ارزش جان و ایثارگری آتش نشانان هیچ است. تمام تلاش و دغدغه ما حفظ جان زحمت‌کشان آتش نشانی است چون با هیچ مابه‌ازای مادی قابل جبران نیست.



وی ادامه داد: یکسری موارد نیز نیازمند مصوبه مجلس است که امیدوارم بتوان از طریق شورای‌عالی استان‌ها به آن ورود کرده و موضوع را از طریق مجلس نیز پیگیری کرد.



نظری با اشاره به آتش نشانان دیگر شهرهای کشور نیز گفت: گرچه ما در تهران مسئولیت داریم و حوادث در تهران نیز چندین برابر دیگر شهرهاست، اما آتش نشانان دیگر شهرها نیز باید از چنین حقی برخوردار شوند و به همین دلیل من از همکارانم در شورای دیگر شهرها می‌خواهم پیگیر این موضوع شده و بر نوع قرارداد نیروهای شاغل در آتش نشانی و عناوین شغلی آنها نیز نظارت کنند.



وی در پایان با تسلیت درگذشت این آتش نشان گفت: با شهادت آتش نشان سرافراز سید احسان جامعی، شمار شهدای آتش نشان در مجموعه آتش نشانی تهران به ۴۲ نفر رسید و ما پیگیر خواهیم شد تا با هماهنگی خانواده این مرحوم، مکان یا معبری را به نام ایشان نام‌گذاری کنیم.