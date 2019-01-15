به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین لطیفی ظهر سه شنبه در چهارمین نشست فصلی جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی استان و دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان، به چهل سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: باید این ایام مبارک به خوبی برگزار شود.
وی به جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی اشاره کرد و افزود: این جمعیت اقدام بسیار خوبی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان است و باید این جمعیت اقدامات بسیار مؤثر و خوبی را اعتلای فرهنگ دینی جامعه داشته باشند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان گفت: خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی بانوان امروز در تمام عرصهها حضور فعالی دارند و باید جمعیت بانوان فرهیخته استان هم در بحث توسعه فرهنگ دینی فعالیتها و برنامههای لازم را به خوبی انجام دهند.
لطیفی تأکید کرد: بانوان بعد از انقلاب هویت پیدا کردند و روابط اجتماعی بانوان در جامعه بسیار پررنگ شد.
وی بابیان اینکه جوانان انقلاب و جنگ را ندیدهاند، افزود: باید جوانان بدانند که این انقلاب بهراحتی بهدست نیامده است و برای چهل سالگی انقلاب خونهای زیادی ریخته شده است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان با اشاره به اینکه صداوسیمای مرکز زنجان از پژوهشهای و چهرههای فاخر حوزه علمیه استان استفاده میکند، ابراز کرد: در این خصوص باید کارهای فاخر ارائه شود.
لطیفی بابیان اینکه صداوسیمای مرکز زنجان فعالیتهای قرآنی را در برنامه کاری خود دارد، گفت: در برنامههای قرآنی خط قرمز نداریم.
وی تصریح کرد: این مرکز در حوزه خانواده، کودک و نوجوان برنامهها و فعالیتهای خوبی را دارد و در این برهه زمانی صداوسیما نگاه حساسی به اجرای برنامههای فرهنگی دارد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان به چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و افزود: در چهل سالگی برنامههای خوبی در بخش فضای مجازی تولید خواهیم کرد.
لطیفی بابیان اینکه در اوایل انقلاب جشنهای مردمی به خوبی برگزار میشد، تصریح کرد: باید جشنهای مردم (جشنهای سنتی) دهه اوایل انقلاب احیاء شود.
وی بر برگزاری جشن انقلاب با محوریت مردم و مساجد تأکید کرد و افزود: جشن ۴۰ سالگی انقلاب باید با حضور مردم برگزار شود و جوانان و نوجوانان در مساجد حضور پررنگی داشته باشند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان بر مسجد محوری تأکید کرد و یاد آور شد: کودکان، نوجوانان و جوانان باید به مسجد بیایند و برنامههای مردمی برگزار شود.
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