  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

میزان مرگ و میر کودکان در ایلام ۱۲.۲ درصد است

میزان مرگ و میر کودکان در ایلام ۱۲.۲ درصد است

ایلام - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هم اکنون میزان مرگ و میر کودکان در ایلام ۱۲.۲ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، راضی ناصری فر ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت در ایلام به ارائه گزارشی از وضعیت مرگ و میر کودکان در استان و مقایسه آن با کشور پرداخت و گفت: بر اساس آمار مرگ نوزاد در ایلام ۹.۱ و در کشور ۹.۶ درصد است.

دکتر راضی ناصری فر اظهار داشت: آمار مرگ و میر کودکان زیر یک سال در ایلام ۱۲.۲ و در کشور ۱۳ درصد است و این آمار در کودکان یک تا ۵۹ ماهه ۶.۶ دهم و متوسط کشوری ۵.۵ دهم است.

وی ادامه داد: ناهنجاری های مادر زادی ۳۰ درصد مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه را در ایلام شامل می شود و سوانح رانندگی ۲۵ درصد دیگر عامل مرگ و میر کودکان است.

وی افزود: متاسفانه در سنین کمی بالاتر آمار مرگ و میر کودکان بر اثر سوانح و حوادث به ۵۲ درصد می رسد.

وی راهکارهای جلوگیری از کاهش مرگ و میر کودکان را آموزش، بهبود نقاط پر خطر تصادف، مهارت آموزی و فرهنگ سازی در راستای حفظ و مراقبت از کودکان برشمرد.

بر اساس آمار جمعیت استان ایلام اکنون ۵۸۰ هزار نفر بوده که میزان رشد جمعیت در ایلام کمتر از متوسط کشور است.

کد مطلب 4514067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها