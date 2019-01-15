میزان مرگ و میر کودکان در ایلام ۱۲.۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، راضی ناصری فر ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت در ایلام به ارائه گزارشی از وضعیت مرگ و میر کودکان در استان و مقایسه آن با کشور پرداخت و گفت: بر اساس آمار مرگ نوزاد در ایلام ۹.۱ و در کشور ۹.۶ درصد است.

دکتر راضی ناصری فر اظهار داشت: آمار مرگ و میر کودکان زیر یک سال در ایلام ۱۲.۲ و در کشور ۱۳ درصد است و این آمار در کودکان یک تا ۵۹ ماهه ۶.۶ دهم و متوسط کشوری ۵.۵ دهم است.

وی ادامه داد: ناهنجاری های مادر زادی ۳۰ درصد مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه را در ایلام شامل می شود و سوانح رانندگی ۲۵ درصد دیگر عامل مرگ و میر کودکان است.

وی افزود: متاسفانه در سنین کمی بالاتر آمار مرگ و میر کودکان بر اثر سوانح و حوادث به ۵۲ درصد می رسد.

وی راهکارهای جلوگیری از کاهش مرگ و میر کودکان را آموزش، بهبود نقاط پر خطر تصادف، مهارت آموزی و فرهنگ سازی در راستای حفظ و مراقبت از کودکان برشمرد.

بر اساس آمار جمعیت استان ایلام اکنون ۵۸۰ هزار نفر بوده که میزان رشد جمعیت در ایلام کمتر از متوسط کشور است.