به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا روز جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ مشخص شد.

مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی خود را از تاریخ شروع اجراهایی که هم اکنون روی صحنه دارد تا ۲۱ دی، به شرح زیر اعلام کرد:

سالن اصلی هم اکنون میزبان «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه است. نمایشی که اجرای خود را از ۱۴ دی آغاز کرده و طی هفت اجرایی که با بلیت ۵۰۰ هزار ریالی پشت سر گذاشته، میزبان ۱۴۳۳ تماشاگر بوده است. از این ۱۴۳۳ تماشاگر، ۳۷۱ نفر با بلیت تمام‌بها، ۵۰ نفر با بلیت نیم‌بها، ۴۷۸ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۵۳۴ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشسته‌اند تا در گیشه آن، رقم ۳۶۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال ثبت شود.

نمایش «آوازه‌خوان خیابان‌های منهتن» به کارگردانی میکاییل شهرستانی از ۱۹ دی در تالار چهارسو روی صحنه رفته و طی سه اجرا، میزبان ۲۳۶ تماشاگر بوده است. این ۲۳۶ تماشاگر، ۱۸۸ بلیت تمام‌بها خریده‌اند و در غیاب بلیت نیم‌بها و تخفیف‌دار، ۴۸ نفر نیز مهمان بوده‌اند. به این ترتیب در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۴۰۰ هزار ریال، رقم ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

سالن قشقایی این روزها میزبان ۲ نمایش است؛ «در انتظار گودو» که ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه می‌رود و «ماه در آب» که ساعت ۱۹:۴۵ اجرا می‌شود.

«در انتظار گودو» به کارگردانی حسام‌الدین لک از ۱۸ دی روی صحنه رفت و طی چهار اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۲۴۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۵۷ بلیت تمام‌بها، هفت بلیت نیم‌بها، ۹۱ بلیت با تخفیف و ۸۸ بلیت مهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۳۹ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال ثبت شده است.

«ماه در آب» به کارگردانی علی هاشمی نیز اجرای خود را از ۱۸ دی آغاز کرد و طی چهار اجرا میزبان ۱۵۶ تماشاگر بود. از این ۱۵۶ نفر، در غیاب بلیت نیم‌بها، ۴۷ بلیت تمام‌بها، ۴۶ بلیت تخفیف‌دار و ۶۳ بلیت مهمان ارائه شده است و به این ترتیب در گیشه آن با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۲۵ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

سالن سایه نیز این روزها میزبان ۲ اثر است؛ «کالبدشکافی» به کارگردانی سامان ارسطو و «برفک» به کارگردانی جواد عاطفه.

«کالبدشکافی» اجرای خود را از ۱۹ دی آغاز کرده و طی سه اجرا میزبان ۱۵۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، و در غیاب بلیت نیم‌بها، ۳۶ بلیت تمام‌بها، ۸۸ بلیت تخفیف‌دار و ۳۴ بلیت مهمان ارائه شده است تا در گیشه آن رقم ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال ثبت شود.

«برفک» نیز اجرای خود را همزمان با «کالبدشکافی» آغاز کرد و طی سه اجرا میزبان ۷۳ نفر بود که شامل ۱۰ بلیت تمام‌بها، چهار بلیت نیم‌بها، ۱۴ بلیت تخفیف‌دار و ۴۵ بلیت مهمان است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم شش میلیون و ۹۶۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی نسیم تاجی که از ۱۹ آذر روی صحنه رفته است با پشت سر گذاشتن ۲۹ اجرا میزبان ۲۳۰۲ تماشاگر بوده است. ۲۳۰۲ نفری که ۵۰۲ نفرشان بلیت تمام‌بها، ۹۶۵ نفرشان بلیت نیم‌بها، ۸۷ نفرشان بلیت تخفیف‌دار و ۷۴۸ نفرشان بلیت مهمان گرفته‌اند و در مجموع با بلیت ۲۵۰ هزار ریالی، رقم ۲۶۳ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال را در گیشه ثبت کرد.

نمایش «قحط‌ الرجال» به کارگردانی محمدرضا آزادفر نیز از ۱۵ آذر روی صحنه رفت و با پشت سر گذاشتن ۲۷ اجرا در مجموع میزبان ۳۴۵۷ تماشاگر شد. از این میان ۱۱۳۶ بلیت تمام‌بها، ۸۹۵ بلیت نیم‌بها، ۲۴۳ بلیت تخفیف‌دار و ۱۱۸۳ بلیت مهمان ارائه شد تا با بهای بلیت ۲۵۰ هزار ریالی، رقم ۴۴۴ میلیون و ۴۷۵ در گیشه ثبت شود.

در نهایت تالار هنر نیز آمار ۲ نمایش خود را این گونه اعلام کرد:

نمایش «عمو پامبل» به کارگردانی مهدی قلعه که از سوم دی روی صحنه رفته و ۱۶ اجرا را پشت سر گذاشته پذیرای ۱۰۹۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۷۱ بلیت تمام‌بها، ۱۵۵ بلیت نیم‌بها، ۴۰ بلیت تخفیف‌دار و ۲۳۲ بلیت مهمان صادر شده است تا با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۱۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در گیشه‌اش ثبت شود.

نمایش «پرپر، سی مرغ پر» به کارگردانی رضا عبدالعلی‌زاده نیز که همزمان با «عمو پامبل» روی صحنه رفته و تاکنون ۱۶ اجرا را پشت سر گذاشته پذیرای ۶۷۲ تماشاگر بوده است. از این ۶۷۲ تماشاگر، ۳۰۲ بلیت تمام‌بها، ۷۹ بلیت نیم‌بها، ۱۰۱ بلیت تخفیف‌دار و ۱۹۰ بلیت مهمان دریافت کرده‌اند تا با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۸۳ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال را در گیشه ثبت کند.