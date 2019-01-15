درصورت رأی منفی مجلس عوام به برگزیت آماده گفتگو با انگلیس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان با اشاره به رای گیری که قرار است امروز در مجلس عوام انگلیس درباره توافق «ترزا می» نخست وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت، انجام شود گفت: اگر مجلس عوام به این توافق رای منفی دهد اتحادیه اروپا آمادگی آن را دارد تا مذاکرات جدیدی را با لندن انجام دهد.

هایکو ماس امکان انجام تغییرات چشمگیر در این توافق را رد کرد.

در این میان ترزا می به نمایندگان هشدار داده است که رای منفی آنها به این توافق باعث «فلج شدن» پارلمان می‌شود و اگر انگلیس اتحادیه اروپا را ترک نکند، آنگاه اعتمادها به سیاستمداران این کشور «بگونه‌ای فاجعه‌بار آسیب خواهد دید».

سخنان می پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از داخل مجلس عوام دربارۀ تصمیم نمایندگان به دادن رای منفی به این توافق منتشر شد. خبرها همچنین حاکی از آن است که نمایندگان قصد دارند پس از رد این توافق، خود بر روند اجرایی شدن برگزیت کنترل یابند.

حزب کارگر و دیگر احزاب مخالف دولت انگلیس می‌خواهند به این توافق رای منفی بدهند و در مقابل حدود ۱۰۰ نمایندۀ حزب محافظه‌کار و ۱۰ نمایندۀ حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی احتمالا با توافقمی همراهی خواهند کرد.

بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، مجلس عوام بریتانیا دوشنبه و سه‌شنبه (به عنوان چهارمین و پنجمین روز متوالی) به بحث دربارۀ برگزیت پرداخته و امروز سه‌شنبه پس از پایان بحث‌ها، رای گیری انجام می‌شود.

نمایندگان همچنین قرار است به اصلاحاتی که ممکن است باعث تغییر مفاد این توافق شود نیز رای دهند.

اگر توافق گزیت از سوی نمایندگان مجلس رد شود، آنگاه می سه روز کاری فرصت دارد تا طرح دومی (طرح ب) را ارائه دهد و پس از آن نیز باید بار دیگر رهسپار بروکسل شود تا برای کسب امتیازات بیشتر از اتحادیه اروپا تلاش کند.

مجلس عوام نیز روز ۲۱ ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد تا با رای خود، دربارۀ طرح دوم می تصمیم‌گیری کند.

بریتانیا باید ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند مگر اینکه نمایندگان با رای خود این تصمیم را لغو کنند یا به تاخیر بیندازند. ونس کیبل، رهبر حزب لیبرال‌دموکرات که مخالف توافق برگزیت است، می‌گوید که بهترین راه، برگزاری همه‌پرسی دوم است البته با این شرط که گزینۀ باقی ماندن در اتحادیه اروپا نیز در این همه‌پرسی لحاظ گردد. این ایده طرفدارانی در میان برخی از نمایندگان حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت محافظه‌کار نیز دارد.

علاوه بر این اگرچه تاکنون برگزاری تمام مذاکرات و فعالیتهای مرتبط با برگزیت در کنترل دولت انگلیس بوده، اما اکنون اخبار جدیدی از مجلس عوام به گوش می‌رسد: سه تن از نمایندگان ارشد محافظه‌کار که پیش از این نیز سابقۀ وزارت در انگلیس را داشتند قصد دارند در صورت شکست می در ارائۀ طرح دوم، از مسیر پارلمان به نمایندگان مخالف قدرت کنترل بر برگزیت را بدهند.

این خبر دیروز دوشنبه از سوی یکی از این سه تن یعنی نیک بولز اعلام شد. او اعلام کرد که آنها می‌خواهند از مسیر یک قانون جدید، به هیأت رئیسه مجلس عوام این مسئولیت را بدهند تا «توافق مصالحۀ مدنظر خودشان» را ارائه دهند.

برخی این اقدام را نوعی «کودتا» علیه دولت توصیف کرده‌اند اما بولز می‌گوید که با چنین دیدگاهی موافق نیست زیرا قدرتِ تصمیم‌گیری همچنان در اختیار هیأت رئیسۀ مجلس باقی خواهد ماند و به این ترتیب مسیر برای برگزاری همه‌پرسی دیگر نیز هموار خواهد شد.