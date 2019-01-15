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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

«دماوند» در شبکه پنج متولد شد/ پخش یک برنامه گفتگومحور دیگر

«دماوند» در شبکه پنج متولد شد/ پخش یک برنامه گفتگومحور دیگر

برنامه گفتگومحور «دماوند» از امشب با اجرای شهریار ربانی روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «دماوند» یک برنامه ۲۶ قسمتی است که بنا دارد به اتفاقات و رویدادهای مهم ایران اسلامی در حوزه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی بپردازد.

به گفته روح الله رحیمی تهیه کننده برنامه، قالب این برنامه گفتگومحور است و از ویژگی های خاص «دماوند» گفتگو با مهمانان برنامه و بانیان این اتفاقات در محل رویداد سوژه است.

رحیمی افزود: ربات جراح سینا، صنعت فولاد، سلول های بنیادی، صنعت مس، شبیه سازی، چهره های ورزشی چون پیمان حسینی دروازه بان فوتبال ساحلی، شاهین ایزدیار دارنده ۷ مدال از یک دوره از بازی های پاراآسیایی و ... از جمله سوژه های این برنامه تلویزیونی هستند.

وی درباره زمان پخش برنامه گفت: «دماوند» محصول گروه اقتصاد شبکه پنج سیما است که این هفته سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ پخش و از هفته آینده روزهای زوج روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

کد مطلب 4514078
عطیه موذن

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