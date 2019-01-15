«دماوند» در شبکه پنج متولد شد/ پخش یک برنامه گفتگومحور دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «دماوند» یک برنامه ۲۶ قسمتی است که بنا دارد به اتفاقات و رویدادهای مهم ایران اسلامی در حوزه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی بپردازد.

به گفته روح الله رحیمی تهیه کننده برنامه، قالب این برنامه گفتگومحور است و از ویژگی های خاص «دماوند» گفتگو با مهمانان برنامه و بانیان این اتفاقات در محل رویداد سوژه است.

رحیمی افزود: ربات جراح سینا، صنعت فولاد، سلول های بنیادی، صنعت مس، شبیه سازی، چهره های ورزشی چون پیمان حسینی دروازه بان فوتبال ساحلی، شاهین ایزدیار دارنده ۷ مدال از یک دوره از بازی های پاراآسیایی و ... از جمله سوژه های این برنامه تلویزیونی هستند.

وی درباره زمان پخش برنامه گفت: «دماوند» محصول گروه اقتصاد شبکه پنج سیما است که این هفته سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ پخش و از هفته آینده روزهای زوج روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.