دفتر رئیس جمهور از استقبال مردم گلستان از کاروان دولت تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهور در پیامی با قدردانی از استقبال صمیمانه و پرشور مردم استان سرسبز گلستان از کاروان دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است با بهره ‌گیری از ظرفیت‌های موجود و به ثمر رساندن به‌ موقع طرح‌های زیر ساختی، ضمن پاسخ‌گویی به مطالبات به‌ حق مردم شریف منطقه، افق ‌های جدیدی برای توسعه پایدار این استان زیبا بگشاید تا بزودی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

استقبال صمیمانه و پرشور مردم شریف استان سرسبز گلستان از کاروان دولت تدبیر و امید، بار دیگر صحنه‌ باشکوهی از یکپارچگی، همدلی و وفاداری عمیق مردم این خطه به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به تصویر کشید.

این استان غنی که علاوه بر برکات طبیعی و تنوع اقلیمی، در طول تاریخ سرزمین و مأمن عرفا، ادبا، حکما، و علمای بزرگی بوده، از مراکز مهم تمدنی ایران‌ زمین است؛ و به‌ جرأت می‌توان آن را گلستان اقوام ایرانی و رنگین‌ کمانی زیبا از هویت ملی خواند. اما آنچه که این اقلیم پرنقش و نگار را، ارزشی مضاعف می ‌بخشد، وجود مردمانی با ایمان و مقاوم است که در مقاطع مختلف تاریخی، حافظانی امین برای اسلام و انقلاب و کشور بوده ‌اند.

دولت تدبیر و امید مصمم است در سایه درایت و همراهی مردم این استان، به ‌خصوص حمایت معنوی نماینده محترم ولی فقیه استان، با بهره ‌گیری از ظرفیت‌های موجود و به ثمر رساندن به‌ موقع طرح‌های زیر ساختی، ضمن پاسخ‌گویی به مطالبات به‌ حق مردم شریف منطقه، افق ‌های جدیدی برای توسعه پایدار این استان زیبا بگشاید تا بزودی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد. ان‌ شاء‌الله

در این سفر، علاوه بر برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه‌ های باقی‌مانده از سفر اول، طرح‌های مهم عمرانی، گردشگری، اقتصادی، درمانی، به‌ ویژه ادامه زهکشی بخش عظیمی از اراضی کشاورزی و برخی طرح‌های بزرگ ملی و استانی از جمله برقی و دوخطه کردن راه آهن اینچه ‌برون ـ گرمسار و نیز تبدیل منطقه مرزی اینچه‌ برون به منطقة آزاد، مورد توجه و بررسی قرار گرفت که می‌ تواند جهش قابل توجهی در کل منطقه ایجاد کند.

بر خود فرض می‌دانیم به پاس میزبانی گرم مردم نجیب و با صفای شهرهای مختلف این استان از کاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نمایندۀ محترم ولی فقیه، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، شخصیت‌های علمی و مذهبی، اصناف، کارگران، اصحاب رسانه به‌ خصوص صدا و سیمای استان، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر اقشار و گروه‌های سیاسی و اجتماعی استان قدردانی کنیم.

بی‌شک وحدت و همدلی اقوام و مذاهب مختلف و همچنین مسؤولین این استان، سرمایه بزرگی برای رشد و پیشرفت روزافزون و الگویی ملی برای رفع مشکلات و توسعه کشور است که امیدواریم از این ظرفیت برای رفاه و آسایش بیشتر این خطّه، به‌ درستی استفاده شود.

دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران