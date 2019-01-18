مجید امرایی دبیر نخستین جشنواره تئاتر محیطی «موزه» درباره این جشنواره تئاتری، به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که مختص تئاترهای محیطی است از ۱۳ تا ۱۸ بهمن در باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود. در این جشنواره که فراخوان آن منتشر شده، ۳۰ نمایش پذیرفته می شود که هر کدام ۳ اجرا خواهند داشت.

وی درباره حمایت‌هایی که از اجراهای محیطی جشنواره «موزه» در نظر گرفته شده، افزود: تا سقف ۷۵۰ هزار تومان به گروه‌ها کمک هزینه پرداخت می‌شود و به هرکدام از ۳ اثر برگزیده جشنواره نیز تا سقف ۳ میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده است.

امرایی درباره اهداف برگزاری جشنواره تئاتر محیطی «موزه»، تأکید کرد: اهداف برگزاری این جشنواره ترویج مفاهیم انقلاب اسلامی در قالب هنرهای نمایشی، آگاهی بخشی حقیقی به جامعه در خصوص فرهنگ دفاع مردمان ایران زمین، توجه به اسطوره ها، معرفی قهرمانان و مدافعان وطن، نشر و گسترش فرهنگ مقاومت، تولید محتوای فرهنگی و هنری با محوریت اقتدار و پیشرفت عزت‌مندانه هستند.

دبیر جشنواره تئاتر محیطی «موزه» در ادامه سخنان خود اعلام کرد که آثار شرکت‌کننده در جشنواره باید دارای نهایتا ۱۵ دقیقه مدت زمان اجرا باشند که در قالب روایی، تصویری از مفاهیم دفاع مقدس در آن‌ها منعکس شود.

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: موزه دفاع مقدس بزرگترین موزه جنگ غرب آسیا است که دارای بخش های مختلفی برای معرفی دفاع مقدس، مقاومت، ایستادگی، سلحشوری و ازخودگذشتگی و دیگر مسائل انسانی است. این موزه در سال ۵ تا ۸ میلیون بازدید کننده دارد که طی ۶ ماه نخست سال جاری، حدود ۳ هزار گردشگر خارجی نیز از آن بازدید کرده‌اند.