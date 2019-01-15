سپاه در راستای احساس وظیفه و کمک رسانی وارد موضوعات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی، سه شنبه عصر در آیین تجلیل از ایثارگران راهداری فارس اظهار داشت: بر روی جنگ، نام دفاع مقدس را گذاشتیم چرا برای هدفی مقدس جنگیدیم و این شهدای ما را از کشته شدگان تمام جنگ ها متمایز می کند.

وی با بیان اینکه نام شهید در قرآن به بزرگی یاد شده، گفت: شهید معرف دین، پیامبر و اولیای الهی است، نام شهید نشان از ارزش کسانی است که جان خود را در راه الهی فدا کردند.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با بیان اینکه شرایط سختی را در حال طی کردن هستیم، عنوان کرد: به برکت خون شهدا است که انقلاب اسلامی تاکنون با قدرت ادامه داده است، همانطور که هر روز به عظمت تکریم شهدای کربلا افزوده می شود و خون شهدای کربلا اسلام را زنده نگهداشته است.

سردار بوعلی با اشاره به تخریب قبور مطهر ائمه(ع) در عراق و سوریه توسط گروهک ها و منافقان، بیان کرد: با تمام این اتفاقات و گذشت زمان هر روز بر عزت ائمه اطهار(ع) افزوده شده و امروزه شاهد فوج میلیونی به سمت حرم مطهر ائمه اطهار(ع) در عراق هستیم.

جانشین فرماندهی سپاه فجر تأکید کرد: کعبه و حرم مطهر ائمه(ع) نشانی برای گم نکردن راه است و روح شهدا به نام و حرم عظمت می دهند به حدی که عده ای برای دفاع از حرم حاضر به فدا کردن جان خود هستند.

وی با اشاره به عزت فرامرزی شهدا، گفت: این راه الهی است و خداوند شهید را ضمانت کرده و هر کجا شهید تکریم شود نوعی عبادت است و برای تمام حاضران برکت خواهد شد.

سردار بوعلی بیان کرد: اگر امروز سپاه در حوزه های مختلف توانمندی و عظمت دارد به برکت خون شهدا است که در مقابل مدعیان قدرت توانستند با عظمت بایستند، نظام جمهوری اسلامی با تمام تشکیلات به برکت خون شهدا پابرجا مانده است و این راه تا ظهور ادامه پیدا خواهد کرد.

جانشین فرماندهی سپاه فجر با اشاره به هجمه های دشمن علیه انقلاب اظهار کرد: انقلاب حرکت آرام خود را در مسیر هدف پیش می رود، اگر سپاه جایی ورود می کند به معنای دخالت یا موازی کاری نیست بلکه در راستای احساس وظیفه و کمک رسانی بوده است.