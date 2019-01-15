امام جمعه موقت تهران از روند ساخت گنبد حرم امام حسین(ع)بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در بازدید از پروژه‌ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) که در کرمان در حال انجام است، گفت: دیدن همت و تلاش کسانی که هنرمندانه و عاشقانه در اینجا و در عتبه حسینی کار انجام می‌دهند، باعث افتخار است.

وی طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) را کار بزرگی دانست که در کرمان با حضور مهندسان و کارگران با دقت عالی در حال انجام است و اظهار کرد: این گنبد نماد ویژه حرم مطهر امام حسین (ع) و قابی است که روی حائر حسینی قرار می‌گیرد که سقف آن عرش الهی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: امتداد کار کرمان که در حرم انجام می‌شود بسیار ارزشمند است، کاری بسیار دقیق، عالی و با مهندسی بسیار فوق‌العاده‌ای که همزمان با حضور زائر در حرم و در عمق زیاد انجام می‌شود و یادگار ماندگاری است.

حاج‌علی اکبری در ادامه به کار شگفت‌انگیز رزمندگان در کربلای پنج و کار بزرگ و متفاوت لشکر ثارالله در این عملیات با فرماندهی سردار بزرگ نظام سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی اشاره و بیان کرد: خیلی عملیات عجیبی بود و یک اتفاق متفاوت در هشت ساله دفاع مقدس که با یک کار پیچیده ۵۰ روز به طول انجامید.

وی با بیان اینکه لشکر ثارالله در عملیات کربلای چهار حضور داشتند و در ادامه وارد عملیات کربلای پنج شدند، ماموریت پیچیده و سختی را به عهده گرفتند و کار را هم خیلی خوب انجام دادند؛ امیدواریم این راه همیشه پیش مردم و جوانان ما باز باشد و جوانان بلند همت و سرداران رشید بزرگی تربیت شوند.

در این بازدید توضیحاتی پیرامون چگونگی انجام پروژه ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) در کرمان و کربلا توسط مهدی نیکویی معاونت فنی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان ارائه شد.