توفیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تلاش دانشگاهیان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هنری گفت: خداوند این فرصت را به من داد که بتوانم به کشور خدمتی کنم و اکنون منتهی به خیر شده که فعالیت های این شورا از سوی فرد جدیدی انجام شود و برخی نواقص نیز جبران شود.

وی افزود: اگر توفیقی در این شورا حاصل شده به دلیل تلاش های دانشگاهیان بوده است و این شورا در خدمت به نظام، فرهنگ و علم کشور کار کرده است.

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارداشت: این شورا فراز و نشیب های مختلفی را بعد از انقلاب تجربه کرده است.

مخبر دزفولی خاطرنشان کرد: از اولین روزهای پیروزی انقلاب، امام خمینی (ره) توجه ویژه ای به موضوع فرهنگ داشتند.

وی عنوان کرد: دانشگاه باید در خدمت انقلاب باشد که در اوایل انقلاب ما چنین دانشگاهی داشتیم و برخی از اتاق های دانشگاه تهران به اسلحه خانه برخی جریانات سیاسی تبدیل شده بود و در واقع دانشگاه محل بالندگی و پیشرفت و علم آموزی نبود.

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نقطه اقتدار انقلاب اسلامی مراکز علمی است، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند که جنگ تمام می شود اما دانشگاه مهم است و امروز ثمره آن را مشاهده می کنیم.

مخبر دزفولی خاطرنشان کرد: همه دولت ها، مسئولین و در راس آنها مقام معظم رهبری همواره به دانشگاه توجه داشته اند.

وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی دشمنان زیادی دارد و همچنان می خواهند که این نظام نباشد اما نقطه قدرت نظام مغزهایی است که بعد از انقلاب پرورش یافتند.

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاهی که در اوایل انقلاب تحویل گرفتیم محل علم نبود اما انقلاب اسلامی این تحول را ایجاد کرد و امروز ۲ درصد تولید علم دنیا مربوط به ایران است.

مخبر دزفولی عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت نهاد استراتژیکی بود که با دوراندیشی امام خمینی ره برای رسیدن به قله های علم و فرهنگ ایجاد شد.

وی گفت: همه دولت ها بعد از انقلاب اسلامی در موفقیت ها و ناکامی های این شورا حضور داشتند.

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: کاری را در شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع کردیم و اکنون این کار را به فردی بالنده تر و دانشمندتر سپرده ایم.

مخبر دزفولی گفت: اگر همه به دنبال پیشرفت و اقتدار کشور باشند، دیگر این خط و آن خط و این قبیله و آن قبیله معنایی ندارد.