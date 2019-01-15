ریاض خواستار اقدام فوری شورای امنیت علیه اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کابینه سعودی در جریان نشست امروز خود، ژست حمایت از فلسطینی‌ها گرفت.

در جلسه کابینه سعودی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز از شورای امنیت خواسته شده است که به مسئولیت خود در قبال حملات صهیونیستها به فلسطینی ها و دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله شهرک سازی و چنگ انداختن بر اراضی فلسطینی ها عمل کند و دخالت فوری برای توقف شهرک‌سازی به عمل آورد.

این در حالی است که روابط پنهان و آشکار سعودی ها با رژیم صهیونیستی بر احدی پوشیده نیست و گزارش رسانه ها گواه این مدعاست که روابط میان ریاض و تل آویو روز به روز گرم تر می شود و موضوع فلسطین اهمیتی برای سعودی‌ها ندارد.