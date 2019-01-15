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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

ریاض خواستار اقدام فوری شورای امنیت علیه اسرائیل شد

ریاض خواستار اقدام فوری شورای امنیت علیه اسرائیل شد

کابینه سعودی در جریان نشست امروز خود، ژست حمایت از فلسطینیها گرفت و خواستار اقدام فوری شورای امنیت علیه اسرائیل برای توقف شهرکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کابینه سعودی در جریان نشست امروز خود، ژست حمایت از فلسطینی‌ها گرفت.

در جلسه کابینه سعودی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز از  شورای امنیت خواسته شده است که به مسئولیت خود در قبال حملات صهیونیستها به فلسطینی ها و دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله شهرک سازی و چنگ انداختن بر اراضی فلسطینی ها عمل کند و دخالت فوری برای توقف شهرک‌سازی به عمل آورد.

این در حالی است که روابط پنهان و آشکار سعودی ها با رژیم صهیونیستی بر احدی پوشیده نیست و گزارش رسانه ها گواه این مدعاست که روابط میان ریاض و تل آویو روز به روز گرم تر می شود و موضوع فلسطین اهمیتی برای سعودی‌ها ندارد.

کد مطلب 4514128

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      همه کشورهای اسلامی باید این درخواست را بکنند
    • احمد FR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من کشورهای اسلامی به قدری درگیر مشکلات خودساخته هستند مجالی برای دفاع از فلسطین ندارند

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