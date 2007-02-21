۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

علی اصغر مانوسی فر در گفتگو با مهر:

به حسن نیت بن همام امیدواریم / کمیته اجرایی در مورد استقلال تصمیم گیری می کند

کارشناس بین الملل فوتبال گفت: با توجه به حسن نیت و تمایل محمد بن همام به رفع محرومیت باشگاه استقلال امیدواریم این مشکل بزودی برطرف شود.

علی اصغر مانوسی فر با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در روز جاری 3 جلسه مهم با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم و مدارک و مستندات کافی مسئولان باشگاه استقلال را به آنها ارائه کردیم. خوشبختانه نظرمسئولان ارشد AFC نظر مثبتی برای حل این مشکل دارند و حتی آقای بن همام درملاقات خود با ما ابراز امیدواری کرد با رفع محرومیت باشگاه استقلال این تیم پرطرفدار در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد که همین مسئله ما را به حل این مشکل امیدوار می کند.

وی افزود: محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دلایل و مستندات باشگاه استقلال را درخصوص عدم ارسال به موقع اسامی بازیکنانش به AFC  را کافی دانست.

مانوسی فر ادامه داد: بن همام ضمن ابراز علاقه به فوتبال ایران تاکید کرد رسیدگی به درخواست باشگاه استقلال بر عهده کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیاست. در صورتی که بن همام شخصا رای به رفع محرومیت باشگاه استقلال بدهد بطور حتم با واکنش کشورهای آسیایی به خصوص تیمهای شرق آسیا که از حضور در مسابقات فصل گذشته محروم شدند روبرو خواهد شد. به همین خاطر با ارسال نامه ای به کمیته اجرایی این کمیته را مامور بررسی درخواست باشگاه استقلال برای رفع محرومیت از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شد. در صورتی که اعضای این کمیته متقاعد به قبول دلایل باشگاه استقلال در نقض آیین نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شوند این تیم درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کند.

کارشناس بین المللی فوتبال اذعان داشت: صفایی فراهانی رئیس دوره انتقالی فدراسیون فوتبال درچند روز گذشته مکاتباتی با آقای محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته و پیگیر حل مشکل باشگاه استقلال است. وی در این مکاتبات دلایل باشگاه استقلال درعدم ارسال به موقع اسامی را بیان کرده و خواستارحل این مشکل شده است.

