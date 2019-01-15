نظامیان اوکراینی همچنان در بازداشت روسیه خواهند ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در مسکو، پایتخت روسیه اعلام کرد نظامیان نیروی دریایی اوکراین که اواخر سال میلادی گذشته در آبهای روسیه دستگیر شدند، همچنان در بازداشت خواهند ماند.
دادگاه روسیه در عین حال افزوده است که ۴ نفر از ۲۴ نظامی اوکراینی تا اواخر ماه آوریل یعنی کمتر از سه ماه دیگر در نخستین جلسه دادگاه خود شرکت خواهند کرد.
نیروی دریایی روسیه سال گذشته سه ناوچه اوکراینی در تنگه کرچ واقع در دریای سیاه را بدلیل آن چه ورود به آبهای سرزمینی خود عنوان کرد، بازداشت نمود.
تا کنون درخواستهای اتحادیه اروپا و آمریکا برای آزادی نظامیان اوکراینی نتیجهای نداشته است.
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