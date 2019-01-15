طرح انتقال آب دریای عمان به ۳ استان شرقی کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر کرد معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این نشست مدیران عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی؛ معاونان عمرانی استانداری های این سه استان و مشاور و مدیرعامل کنسرسیوم به بررسی جزئیات طرح پرداختند، گفت: طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور تصویب نهایی شده و اجرای آن قطعی است و این نشست به منظور هماهنگی، آمادگی و زمینه سازی برای اجرای آن برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا مدیر عامل کنسرسیوم مجری طرح و مشاور، کلیات طرح و نحوه اجرای آن را ارائه کردند و در ادامه دیگر کارشناسان حاضر در نشست نظرات مکمل خود را بیان کردند.

معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: نظریات و اصلاحیه های کارشناسی بیان شده باید به تصویب وزارت نیرو برسد تا کلنگ اجرای طرح در سریع ترین زمان ممکن به زمین بخورد.

همچنین اسدی مدیر عامل کنسرسیوم تابش به عنوان مجری این طرح نیز گفت: طرح شیرین سازی و انتقال ۲۳۰ میلیون متر مکعب به سه استان شرقی کشور و ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب به سواحل مکران، ٣.٩ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که تامین مالی و اجرای آن به عهده بخش خصوصی است.