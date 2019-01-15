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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

امروز؛

ظریف وارد سلیمانیه عراق شد

ظریف وارد سلیمانیه عراق شد

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود در عراق و اقلیم کردستان، وارد سلیمانیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در ادامه سفر خود به عراق ساعتی پیش وارد سلیمانیه شد. 

گفتنی است، پیش از این ظریف با حضور در اربیل با برخی از مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.  

کد مطلب 4514143
محمد مهدی ملکی

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