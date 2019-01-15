ظریف وارد سلیمانیه عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در ادامه سفر خود به عراق ساعتی پیش وارد سلیمانیه شد.

گفتنی است، پیش از این ظریف با حضور در اربیل با برخی از مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.