۴ هزار طرح عمرانی نیمه تمام عمرانی در استان اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله اکبری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۷۰ هزارطرح نیمه تمام در کل کشور وجود دارد ، اظهار داشت: به منظور اتمام ۷۰ هزار طرح نیمه تمام بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این در حالی که میزان اعتبارات عمرانی کل کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه سیاست جدید دولت بر این است که مدیران کلنگ‌ها را روی زمین بگذارند و هیچ افتتاح جدیدی نداشته باشیم، بیان داشت: دولت به دنبال ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام است و تسهیلاتی برای این امر گذاشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با اظهار اینکه دولت ۵۷ درصد بودجه تعیین شده برای طرح‌های عمرانی را تاکنون محقق کرده است، بیان داشت: تمام هزینه های جاری صد درصد محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه منابع بودجه کشور در سال آینده ۳۹.۳ درصد رشد کرده است، ادامه داد: دولت بودجه های مشخص شده برای طرح های آبی وتامین شرب مردم را تا ۸۱ درصد محقق کرده است.

اکبری با اعلام اینکه در بودجه سال آینده تمام اعتبارات طرح های عمرانی را افزایش داده است،‌گفت: بودجه مشخص شده برای پروژه کوهرنگ در سال جاری ۱۳۴ میلیارد تومان مشخص شده است که بیشترین مبلغ را از سال ۸۹ تاکنون داشته است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳۴ میلیارد تومان،‌۸۳ میلیارد تومان آن محقق شده است ،گفت:در صورتی که بخش خصوصی ۳۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری کند، دولت ۱۰۱ میلیارد تومان برای تکمیل و اتمام پروژه هزینه می کند.

اکبری با بیان اینکه فولاد مبارکه به عنوان یک بخش خصوصی برای اتمام طرح کوهرنگ ۱۷۹ میلیارد تومان هزینه کرده است، بیان داشت: سامانه گلاب دو جزو طرح هایی است که با منابع استانی باید تکمیل شود.

وی بیان داشت: کل اعتبارات در نظر گرفته برای سامانه دوم گلاب یک هزارو ۹۸۰ میلیارد تومان است که با اجرای این طرح آب شرب برای ۱۴ شهرستان تامین می شد که با اجرای فاز اول آن ۳.۳ دهم متر مکعب آب شرب به شهرستان های دارای مشکل آب ، آبرسانی میشود.

استانداران از سال آینده حق قطع یارانه افراد پردرآمد را دارند

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: در حال حاضر بخش خصوصی به منظور مشارکت برای بخش خصوصی گلاب دو مشخص شده است که نیاز به اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که سال آینده ۹۰ میلیارد تومان دولت برای تکمیل طرح های آبی در نظر گرفته است که اگر بخش خصوصی موفق به سرمایه گذاری و تکمیل نشد این میزان اعتبار را تخصیص دهد.

اکبری با اشاره به اینکه سال آبی گذشته مهر تا مهر، ۷۰ میلیارد تومان صرف تامین آب شرب شده است،‌ اضافه کرد: از محل سازگاری با کم آبی برای کشاورزان هزینه شده است به این صورت که ۵۵ میلیارد تومان اعتبار صرف جبران خسارات شد، ۲۵ میلیارد تومان صرف آبرسانی سیار به باغات شد و ۵ میلیارد تومان صرف خرید بذرهایی که توسط جهاد کشاورزی به کشاورزان اختصاص یافت.

وی از رشد ۲۳ درصد اعتبارات برای تخصیص یارانه به مردم خبر داد و گفت: از سال آینده استانداران اختیار عمل دارند که اقشار پر درآمد را شناسایی و یارانه آنها را قطع و اعتبارات آن را صرف فقر زدایی و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام کنند.