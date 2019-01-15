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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۳۸

رئیس جمعیت هلال احمر آران و بیدگل:

۲ گردشگر خارجی اهل هلند از دریاچه نمک آران و بیدگل نجات یافتند

۲ گردشگر خارجی اهل هلند از دریاچه نمک آران و بیدگل نجات یافتند

اصفهان - رئیس جمعیت هلال احمر آران و بیدگل گفت: دو گردشگر خارجی هلندی که در باتلاق دریاچه نمک آران و بیدگل گرفتار شده بودند، نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حسین اصباح اظهار داشت: دو گردشگر هلندی که روز گذشته در دریاچه نمک آران و بیدگل گرفتار شده بودند، امروز از این باتلاق دریاچه نجات یافتند.

وی افزود: این دو نفر با خودروی خود وارد این دریاچه شده بودند که با توجه به تاریکی هوا و نا آشنا بودن به منطقه گم شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر آران و بیدگل با بیان اینکه اعضای کلوپ سافاری آران و بیدگل توانستند خودروی گردشگران را از باتلاق خارج کنند، تاکید کرد: گردشگران به هیچ عنوان نباید بدون راهنمایان محلی اقدام به بازدید از مناطق خاص گردشگری مانند کویر   و مناطق ناشناخته کنند.

کد مطلب 4514191

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