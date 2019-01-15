۲ گردشگر خارجی اهل هلند از دریاچه نمک آران و بیدگل نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصباح اظهار داشت: دو گردشگر هلندی که روز گذشته در دریاچه نمک آران و بیدگل گرفتار شده بودند، امروز از این باتلاق دریاچه نجات یافتند.

وی افزود: این دو نفر با خودروی خود وارد این دریاچه شده بودند که با توجه به تاریکی هوا و نا آشنا بودن به منطقه گم شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر آران و بیدگل با بیان اینکه اعضای کلوپ سافاری آران و بیدگل توانستند خودروی گردشگران را از باتلاق خارج کنند، تاکید کرد: گردشگران به هیچ عنوان نباید بدون راهنمایان محلی اقدام به بازدید از مناطق خاص گردشگری مانند کویر و مناطق ناشناخته کنند.