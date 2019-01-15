پنجمین دوره جایزه یحیی برندگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای پنجمین جایزه یحیی ویژه محیط‌بانان سراسر کشور عصر امروز برگزار شد و هدایا به سه تن از محیط‌بانان برگزیده اهدا شد.

محیط‌بان عطاءالله صادقی از استان کردستان، محیط‌بان علی اکبر ایمانی برنجستانکی از استان مازندران و محیط‌بان حمیدرضا عظیم‌پور از استان خراسان رضوی برندگان پنجمین دوره این جایزه شناخته شدند. همچنین از خانوادگان محیط‌بانان شهید نیز قدردانی شد. بهمن ایزدی فعال محیط زیست که همواره در رهایی محیط‌بانان از حکم قصاص یا زندان نقش داشته نیز مورد تقدیر ویژه این برنامه قرار گرفت.

جایزه یحیی یک جایزه مردمی است و دو هنرمند ایرانی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی پریدخت مشکزاد و همسرشان مجتبی رمزی، بنیانگذار آن هستند. محل دبیرخانه این جایزه در انجمن مردم نهاد یوزپلنگ ایرانی قرار دارد.

برگزیدگان جایزه از میان محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست کشور که جهت شرکت درجایزه اقدام کرده اند، انتخاب می‌شوند. این جایزه به صورت سالانه برگزار می‌شود و گزینش بر اساس عملکرد محیط بانان در بازه زمانی یک سال انجام می‌گیرد.

به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره محیط بان شهید (یحیی شاه کوه محلی) و معنی حیات بخش اسم یحیی این مراسم «جایزه یحیی» نامگذاری شد و هدف اصلی آن تجلیل از محیط بانانی است که تلاش های چشمگیری در زمینه حفاظت از عرصه های تنوع زیستی در حوزه های محل خدمت خود داشته اند.