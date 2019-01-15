  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

سخنگوی ارتش لیبی:

قطر و ترکیه حامی گروههای تروریستی در لیبی هستند

قطر و ترکیه حامی گروههای تروریستی در لیبی هستند

سخنگوی ارتش لیبی ضمن اعلام عملیات نظامی در جنوب این کشور اعلام کرد که قطر و ترکیه حامی گروههای تروریستی در لیبی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،  سرتیپ احمد المسماری سخنگوی ارتش لیبی اعلام کرد: قطر و ترکیه حامی گروههای تروریستی در لیبی هستند و ارتش، گروههای تروریستی حامی این کشورها در جنوب و همه شهرهای لیبی را درهم خواهد کوبید.

وی در ادامه از  آغاز عملیات نظامی در جنوب لیبی سخن گفت و اعلام کرد: این عملیات با هدف حفظ تمامیت ارضی لیبی و سرکوب برخی گروه‌های شورشی جدایی طلب صورت گرفته است.

عملیات نظامی نیروهای ژنرال حفتر در جنوب لیبی تنها چند روز پس از ورود نماینده ویژه سازمان ملل به این منطقه  برای آماده سازی کنفرانس گفتگوهای ملی لیبی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر دو دولت در لیبی روی کار است و دولت وفاق ملی در غرب این کشور واقع در شهر در طرابلس و به ریاست «فایز السراج » مورد حمایت جامعه بین الملل است و دولت مستقر در شرق در شهر طبرق از ژنرال «خلیفه حفتر » فرمانده ارتش حمایت می کند.​

کد مطلب 4514212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها