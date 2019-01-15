به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرتیپ احمد المسماری سخنگوی ارتش لیبی اعلام کرد: قطر و ترکیه حامی گروههای تروریستی در لیبی هستند و ارتش، گروههای تروریستی حامی این کشورها در جنوب و همه شهرهای لیبی را درهم خواهد کوبید.

وی در ادامه از آغاز عملیات نظامی در جنوب لیبی سخن گفت و اعلام کرد: این عملیات با هدف حفظ تمامیت ارضی لیبی و سرکوب برخی گروه‌های شورشی جدایی طلب صورت گرفته است.

عملیات نظامی نیروهای ژنرال حفتر در جنوب لیبی تنها چند روز پس از ورود نماینده ویژه سازمان ملل به این منطقه برای آماده سازی کنفرانس گفتگوهای ملی لیبی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر دو دولت در لیبی روی کار است و دولت وفاق ملی در غرب این کشور واقع در شهر در طرابلس و به ریاست «فایز السراج » مورد حمایت جامعه بین الملل است و دولت مستقر در شرق در شهر طبرق از ژنرال «خلیفه حفتر » فرمانده ارتش حمایت می کند.​