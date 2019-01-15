برف و باران راه ارتباطی ۱۰۰ روستا در استان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نصیری راد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جاده برخی از روستاها به علت جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها مسدود شده و برخی نیز به علت بارش برف مسدود شده است.

وی بیان داشت: همچنین بارش در ارتفاعات محور یاسوج – اقلید، یاسوج- شیراز و در گردنه مله شوره و همچنین در محور یاسوج- سپیداربه دهدشت به صورت برف است و رانندگان به این امر توجه داشته باشند.

نصیری راد تصریح کرد: در شهرستان بویرامد و در بخش مارگون راه ارتباطی ۵۰ روستا مسدود شده است.

وی افزود: همچنین به علت بارش برف و باران و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها راه ارتباطی ۳۵ روستا در شهرستان کهگیلویه و ۱۵ روستا نیز در شهرستان لنده مسدود شده است.

نصیری راد اظهار داشت: تلاشها برای باز شدن مسیرهای ارتباطی ادامه دارد.