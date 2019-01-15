کالین: هدف ما در ادلب تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی که ترکیه را هدف قرار می دهند در همه سطوح ادامه خواهد یافت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه بدون اشاره به حضور نظامیان این کشور در خاک سوریه بدون کسب موافقت دولت قانونی دمشق و بر خلاف قوانین بین المللی ادعا کرد: هدف ما از ابتدا در ادلب هر چه بود؛ اکنون نیز همان است. هدف ما تأمین امنیت جان و مردم آن منطقه است!

وی در ادامه افزود: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است ۲۳ ماه جاری میلادی (۳ بهمن ماه) با پوتین دیدار کند. ترکیه با استفاده از همه امکانات خود از قبیل قدرت سخت و نرم خود، سیاست و دیپلماسی، هم در میدان و هم در میز مذاکره فعال خواهد بود.

ابراهیم کالین ادامه داد: کنترل منطقه امن که در مرز سوریه ایجاد خواهد شد، در اختیار ترکیه خواهد بود. تهدیدهای اقتصادی با آمریکا را پشت سر گذاشتیم، امروز هدف تازه‌ ای معین کردیم و به فعالیت بر این اقدام مثبت نیز ادامه خواهیم داد.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در ادامه اضافه کرد: برای ما هیچ شرطی برای خرید سامانه S-۴۰۰ و موشک‌ های پاتریوت مطرح نیست. هیئت آمریکایی هفته گذشته به ما یک سند غیر رسمی که طرح خروج سربازان این کشور از سوریه در چارچوب ۵ ماده را تایید می کند، ارائه داد.

وی درباره سفر اردوغان به روسیه تأکید کرد: سفر اردوغان به مسکو به منظور هماهنگی با روسیه در وضعیت پساخروج آمریکا از سوریه بوده و همچنین امکان بررسی همه جانبه روابط دوجانبه نیز در رایزنی های مرتبط فراهم خواهد شد.