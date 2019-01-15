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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۳۶

وزیر راه و شهرسازی:

بهارستان از شهرهای پیشتاز در بحث «TOD» است

بهارستان از شهرهای پیشتاز در بحث «TOD» است

اصفهان – وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرهایی مانند بهارستان در بحث TOD(توسعه های مبتنی بر حمل و نقل عمومی در شهرهای کشور ) پیشتاز هستند و باید تلاش کنیم درتمامی شهرهای جدید، دسترسی ها آسان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، عصر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل شهرهای جدید در شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید اظهار داشت: اجرای طرح‌ها و  برنامه‌های مختلف شرکت‌های عمران شهرهای جدید مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی است و با تمام توان از آنها حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید در راستای اعتمادسازی نسبت به شرکت‌های عمران کار شود که این امر به یقین در رشد و توسعه شهرهای جدید موثر است، ابراز داشت:  باید دقت کنیم که سلامت اداری در شرکت‌های عمران حاکم باشد و قول‌هایی که درباره این طرح‌ها به مردم داده می‌شود با برنامه ریزی دقیق به موقع اجرایی شود.

ساخت ۲۰۰ هزار  واحد مسکونی برعهده شرکت‌های عمران شهرهای جدید است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۲۰۰ هزار  واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار مورد تعیین شده توسط رئیس جمهور برعهده شرکت‌های عمران شهرهای جدید  است، بیان داشت: در فعالیت‌های عمرانی در شهرهای جدید باید به ضوابط مهم در ساخت و ساز توجه کنیم و معابر و دسترسی‌های آنها مطابق استاندارد انجام شود به نوعی که کاستی‌های شهرهای دیگر در آنها رفع شده باشد و آیتم‌های خاص نظارتی در آنها رعایت شود.

وی با بیان اینکه وظیفه ما نظارت بر رعایت کیفیت‌ و استاندارد در این ساخت‌وسازها است، بیان داشت: لازم است با الگوهای جدید مسکن مناسب و ارزان به مردم عرضه کنیم و در این راستا هویت بخشی به شهرهای جدید امری ضروری است.

اسلامی با بیان اینکه در راه‌اندازی شهرهای جدید باید به فرهنگ و تمدن ایرانی توجه شود و در مسیر توسعه تمدن باشد، ابراز داشت: در حال حاضر شهرهایی مانند بهارستان در بحث  TOD(توسعه های مبتنی بر حمل و نقل عمومی در شهرهای کشور ) پیشتاز هستند و باید تلاش کنیم در تمامی شهرهای جدید دسترسی‌ها برای مردم آسان شود.

کد مطلب 4514238

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