خروج دام بدون مجوز از استان قم ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مؤمنی نسب از کنترل خروج دام از استان قم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تصمیمات مشترکی که با استانداری قم و دستگاههای نظارتی استان جهت کنترل تولید و قیمت گوشت قرمز در استان گرفتهشده ، نظارت بر خروج دام در استان بهصورت جدی دنبال میشود.
جانشین رئیس سازمان در تنظیم بازار و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: از تاریخ اعلامشده دامها تنها با مجوز اداره کل دامپزشکی اجازه خروج از استان قم را داشته و در غیر این صورت قاچاق محسوب میشود.
وی هماهنگی بین دستگاههای مرتبط مانند نیروی انتظامی و اداره کل دامپزشکی و اطلاع رسانی به دامداریهای سراسر کشور را برای اجرای این مصوبه لازم دانست و تأکید کرد: با توجه به رایزنیهای انجامشده با نیروی انتظامی و دامپزشکیهای سراسر کشور هیچ دامی بدون مجوز سازمان اجازه خروج از استان را نداشته و در دامپزشکیهای سراسر کشور پذیرش نمیشود.
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