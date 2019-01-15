خروج دام بدون مجوز از استان قم ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مؤمنی نسب از کنترل خروج دام از استان قم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تصمیمات مشترکی که با استانداری قم و دستگاه‌های نظارتی استان جهت کنترل تولید و قیمت گوشت قرمز در استان گرفته‌شده ، نظارت بر خروج دام در استان به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

جانشین رئیس سازمان در تنظیم بازار و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: از تاریخ اعلام‌شده دام‌ها تنها با مجوز اداره کل دامپزشکی اجازه خروج از استان قم را داشته و در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.

وی هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی و اداره کل دامپزشکی و اطلاع رسانی به دامداری‌های سراسر کشور را برای اجرای این مصوبه لازم دانست و تأکید کرد: با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده با نیروی انتظامی و دامپزشکی‌های سراسر کشور هیچ دامی بدون مجوز سازمان اجازه خروج از استان را نداشته و در دامپزشکی‌های سراسر کشور پذیرش نمی‌شود.