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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۳

فرمانده پلیس راه قلعه گنج:

واژگونی سرویس مدرسه در قلعه گنج ۴ مجروح بر جای گذاشت

واژگونی سرویس مدرسه در قلعه گنج ۴ مجروح بر جای گذاشت

قلعه گنج - فرمانده پلیس راه قلعه گنج از مجروح شدن چهار نفر بر اثر واژگونی سرویس مدرسه در نزدیکی روستای چاه باغ شهرستان قلعه گنج خبر داد.

سروان ابوذر شیخی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز یک دستگاه سرویس مدرسه روستای چهل منی قلعه گنج دچار واژگونی شد، اظهار کرد: این حادثه منجر به مجروح شدن چهار نفر از دانش آموزان شد.

وی با اشاره به اینکه این سرویس مدرسه در مسیر انتقال دانش آموزان به مرکز شهر قلعه گنج دچار سانحه شد، ادامه داد: این حادثه در نزدیکی روستای چاه باغ رخ داد.

شیخی پور عدم توجه به جلو و رعایت نکردن سرعت مطمئنه را دلیل وقوع حادثه گفته شده ذکر کرد و گفت: این سرویس مدرسه خودروی سواری پژو پارس بود.

به گفته فرمانده پلیس راه قلعه گنج مجروحان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 4514249

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