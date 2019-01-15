منطقه آزاد ارس ظرفیت های بالایی در مقابله با تحریم ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز سه شنبه در بازدید از منطقه آزاد ارس با اشاره به موفقیت های ارس در کشت صنعتی و گلخانه ای، تکنولوژی و روش های به کار گرفته شده، گفت: صنعت کشاورزی کشور از ارس الگو بگیرد.

وی سپس افزود: اقدامات بسیار مهم و ارزنده ای در منطقه آزاد ارس انجام شده است که می تواند به عنوان الگوی موفق در تمام کشور اجرایی شود. اینکه در کنار توسعه گلخانه های منطقه آزاد ارس، کارخانه ای نیز برای تولیدات تجهیزات گلخانه ای تاسیس شده است، نشان دهنده نگاه همه جانبه به توسعه کشاورزی ارس است.

این نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: منطقه آزاد ارس دارای ظرفیت های بالایی برای مقابله با تحریم های ناجوانمردانه آمریکاست و می توانیم با بهره گیری از این ظرفیت و پشتیبانی از سرمایه گذاران، دوره حساس کنونی را با موفقیت طی کنیم.

وی گفت: تولید کننده ها و سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس باید فارغ از مشکلات با تمام قوا به فعالیت های خود ادامه داده و وظیفه مجلس و مسئولان کشور، برداشتن این مشکلات از پیش پای فعالان صنعتی و اقتصادی ارس است.

پزشکیان عنوان کرد: افزایش تولید و اشتغال در ارس نشان دهنده موفق بودن روش ها و تکنولوژی های به کار گرفته شده است و این منطقه برای نقش آفرینی در زمان کنونی و حساس کشور، فقط به حمایت نیاز دارد.

وی با اشاره به توسعه مناسب منطقه آزاد ارس در حوزه کشاورزی، تصریح کرد: فعالیت های ارس در زمینه کشاورزی مدرن و صنعتی می تواند الگویی برای تمام کشور باشد و می توان با تکنولوژی هایی که در کشاورزی منطقه آزاد ارس استفاده شده است، مشکلات کشور در زمینه کمبود منابع آبی را مرتفع کرد.