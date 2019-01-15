آغاز بکار پردیس ارس دانشگاه تبریز با ۱۳۰رشته در مقطع آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سیدصمد حسینی اظهار داشت: مجوز جذب دانشجو با آزمون اختصاصی به پردیس ارس دانشگاه تبریز صادر شده است.

وی افزود: دانشگاه تبریز هم اکنون مجوز نهایی برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در حدود ۲۸۰ رشته و دوره های دکتری در ۱۴۸ رشته را درا بوده و هرکدام از این رشته ها که در۷۰ سال گذشته در دانشگاه تبریز فعال هستند، می تواند بر اساس صلاحدید در پردیس ارس نیز دایر شود.

حسینی خاطرنشان کرد: تلاش استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، رئیس دانشگاه تبریز و برخی از نماینده های استان سبب آغار بکار مجدد پردیس ارس دانشگاه تبریز شده است.

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز افزود: طبق هماهنگی با گروه های آموزشی دانشگاه، تلاش می کنیم تا در صورت تایید سازمان گسترش وزارت علوم، بهمن ماه امسال در ۸۴ رشته کارشناسی ارشدو ۴۶ رشته گرایش دکترا در پردیس ارس فعال شویم.

حسینی با بیان اینکه به کمک مسئولان استان و منطقه آزاد ارس پیگیر رفع مشکلات در کمترین زمان هستیم، عنوان کرد: دانشگاه تبریز در این زمینه پشتیبانی علمی را بر عهده خواهد داشت و سازمان منطقه آزاد ارس نیز در زمینه راه اندازی پردیس ارس این دانشگاه همکاری و مساعدت خواهد کرد.

وی گفت: در صورت قطعی شدن ظرفیت ها، این موضوع و اسامی و ظرفیت رشته های تایید شده در سایت اطلاع رسانی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز اطلاع رسانی می شود.