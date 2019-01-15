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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

موج گسترده فارغ التحصیلان بیکار مقاطع ارشد و دکترا در راه است

موج گسترده فارغ التحصیلان بیکار مقاطع ارشد و دکترا در راه است

اراک- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون بیش از پنج میلیون فارغ التحصیل جویای شغل در کشور وجود دارد و موج گسترده فارغ التحصیلان بیکار ارشد و دکترا نیز در راه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل و مدیران فنی و حرفه ای استان مرکزی در اراک اظهار داشت: وجود ۲۱مرکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان با توجه به نیازهای مهارتی بسیار ظرفیت پایینی است و برای توسعه این ظرفیت باید تلاش شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: از سوی دیگر در سطح کشور و همچنین استان مرکزی با حجم گسترده فارغ التحصیلان فاقد مهارت روبرو هستیم که برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی کنیم که بهترین راه توسعه مهارت می باشد و سازمان فنی و حرفه ای در این زمینه نقش محوری دارد.

کریمی بیان کرد: در استان باید برای توسعه مراکز فنی و حرفه ای در شهرستان ها برنامه ریزی و پیگیری شود و تعداد مراکز فنی و حرفه ای در مرکز استان نیز بایستی افزایش یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان ساخت: برمبنای قانون برنامه ششم توسعه، آموزش های مهارتی از ۳۸ درصد آموزش ها باید به ۵۰درصد و در مقطع آموزش عالی نیز از ۲۰ به ۵۰درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد و موج گسترده فارغ التحصیلان مقاطع تکمیلی بیکار نیز در راه است.

در حال حاضر بسیاری از مراکز نیازمند افرادی در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم هستند که از مهارت برخوردار باشند، بنابراین مهارت آموزی یک ضرورت اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4514263

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