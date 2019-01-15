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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

ریابکوف پس از دیدار با نمایندگان آمریکا:

پیشرفتی درخصوص INF حاصل نشد

پیشرفتی درخصوص INF حاصل نشد

معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از پایان مذاکره با نماینده آمریکا در مورد INF اعلام کرد که در این مذاکرات، پیشرفتی صورت نگرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از پایان مذاکره با نماینده آمریکا در مورد INF اظهار داشت که روسیه و آمریکا امروز چشم انداز پیمان INF را مورد بحث قرار دادند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد.

 ریابکوف گفت: در این نشست نمایندگان تمام بخش های مرتبط با INF از هر دو طرف حضور داشتند. در این جلسه به جز مسئله INF هیچ موضوعی مطرح نشد. ما اوضاع را بررسی کردیم، جنبه های خاص درمورد نگرانی طرفین مورد بررسی قرار گرفت. اما درمجموع باید بگوییم که هیچ پیشرفتی به وجود نیامد.

وی افزود: درخواست های آمریکا از روسیه در مورد پیمان INF دقیقا مشخص نیست، آنها اجازه نمی دهند که ما رویکرد آن ها را متوجه شویم.

کد مطلب 4514265

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