اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با دستگیری ۱۵ سارق در دزفول

سرهنگ حسین عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سرقت های خرد، مأموران یگان های انتظامی در چندین عملیات مختلف موفق به شناسایی و دستگیری ۱۵ سارق حرفه ای در نقاط مختلف شهرستان دزفول شدند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی و با سرکشی از پارکینگ های سطح شهرستان موفق به کشف ۶ دستگاه خودرو سواری و تعداد ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: سارقان دستگیر شده در مجموع به ۱۰ فقره انواع سرقت شامل سرقت داخل خودرو، سرقت مغازه، سرقت موتورسیکلت، سرقت منزل در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ عیدی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت و تعامل خوب شهروندان با پلیس عنوان کرد: اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده به جرم و دستگیری سارقان از اولویت اصلی پلیس در شهرستان دزفول خواهد بود.