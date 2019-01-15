تولید ۳۶۰ میلیون شاخه گل نرگس در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تقوی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین جشنواره گل نرگس در جویبار با بیان اینکه بیش از هفت هزار هکتارسطح تولید گل وگیاه در فضای باز وگلخانه ای است، افزود: در این سطح کشت بیش از ۴ میلیارد شاخه گل و گیاه در کشور تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه با ترویج و توسعه گل نرگس می توانیم اراضی کم بهره را به اراضی پربهره تبدیل کنیم ، اظهار داشت:این گیاه در حوزه درمان و افزایش درآمد سرمایه برای کشاورز بسیار مهم است.

مدیر کل دفتر امور گلخانه ای وزارت جهادکشاورزی با اعلام اینکه در حوزه گل وگیاه ۱۵۰ هزارنفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در تولید گل نرگس نیز ۲۰ هزار نفر مشغول به کارند.

تقوی بیان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته برنامه ای برای سرمایه گذاری در حوزه گل وگیاه نداشتیم، در حالی که این حوزه می تواند موضوع خوبی برای جذب سرمایه گذار در کشور واستان باشد.

وی با اشاره به اینکه آبهای زیرزمینی به شدت رو به کاهش است ، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه کشور صرفه جویی ۱۱ میلیون مترمکعب آب در نظر گرفته شده است، که برنامه های آموزشی و ترویجی در حوزه کشت گل نرگس در این زمینه بسیار اثرگذاراست.

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی و قارچ خوراکی ،بومی بودن دانش فنی، تقاضای بالای گل نرگس در بازارهای محلی و بالابودن ضریب خودکفایی را از مزایای تولیدگل نرگس درکشور بیان کردوافزود: تولید گل نرگس با کمترین هزینه ، مصرف آب و کود به ثمر می نشیند.

وی باتاکید براینکه کشورهای کمی در دنیا مبادرت به کشت گل نرگس در جهان دارند، گفت: ایران در زمینه تولید گل نرگس جایگاه ممتازی در منطقه و جهان دارد.

تقوی مهمتری مشکل تولیدکنندگان گل نرگس را بیمه نبودن این محصول بیان ، کردوافزود: اقدامات آتی وزارت جهادکشاورزی در حوزه گل وگیاه روانسازی وتسهیل،اخذمجوز گل نرگس، ثبت ارقام بومی کشور وصادرات است.