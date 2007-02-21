وزنه برداری کشور بزودی صاحب امکانات می شود/ نخبگان وزنه برداری کشور باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رییس فدراسیون وزنه برداری در نشست خبری صبح امروز ضمن تشکر از رسانه ها بابت پوشش اخبار فدراسیون وزنه برداری گفت: در حال حاضر وزنه برداری کشور ما در موقعیت حساسی قرار دارد و از رسانه ها انتظار داریم مرا به عنوان رییس فدراسیون وزنه برداری در جریان تمام امور قرار دهند. در حال حاضر آنچه برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آینده وزنه برداری است و باید بهداشت روانی این تیم مورد توجه قرار بگیرد. فرهنگ وزنه برداری کشور باید اصلاح شود که این موضوع مستلزم صرف زمان است.

وی افزود: آموزش برای ما به عنوان اصلی ترین دلمشغولی است و چنانچه مربیان آگاه داشته باشیم از بحران فاصله می گیریم. ضمن اینکه ما درصدد انجام فعالیت های مختلفی هستیم. یکی از این فعالیت ها، تجهیز استان های کشور به وسایل وزنه برداری است. کمبود وسایل یکی از اصلی ترین معضلات حال حاضر وزنه برداری کشور به شمار می آید. طرح افزایش اماکن ورزشی نیز در رئوس کاری ما قرار دارد. طبق طرحی که از سوی مهندس علی آبادی ارائه شده هر استانی که زمینی را به سالن وزنه برداری اختصاص دهد 30 میلیون تومان کمک هزینه برای ساخت آن دریافت خواهد کرد.

افشارزاده در ادامه تصریح کرد: در فدراسیون وزنه برداری باید انقلاب به پا کنیم. این کار با کار و کوشش مستمروالبته همیاری صورت می پذیرد. من در مسافرت به چین قرارداد خرید 300 هارتل را منعقد کردم که این وسایل تا آخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به کشور می رسد و بین استان ها تقسیم می شود. در حال حاضر 17 کمیته فعال در فدراسیون وزنه برداری داریم و فضای فدراسیون را به لحاظ دکوراسیون تغییر داده ایم تا این کمیته ها بتوانند ضمن استقرار در فدراسیون، فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین در نظر داریم آنچه در ورزش وزنه برداری کشور می گذرد را از طریق سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی به اطلاع عموم مردم برسانیم.

وی تصریح کرد: تنظیم برنامه 4 ساله جزو اولویت های ما به شمار می آید با این حال در حال حاضر برنامه ای کوتاه مدت برای سال 86 را در دستور داریم و امیدواریم بتوانیم در سالی که پیش رویمان قرار دارد در خصوص برنامه هایی که مدنظر داریم به توفیق دست پیدا کنیم. در سال گذشته در برگزاری رقابت های لیگ موفق نبودیم و من با 12 ارگان رایزنی کرده ام و امیدوارم در سالی که پیش رویمان قرار دارد بتوانیم با حمایت این نهادها مسابقات لیگ را در سه رده نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزار کنیم. ما باید خود را برای رقابت های المپیک 2008 پکن آماده کنیم.

رییس فدراسیون وزنه برداری افزود: ما کشور را به 5 منطقه تقسیم کرده ایم تا بتوانیم کنترل بیشتری در خصوص آنچه در رشته وزنه برداری می گذرد داشته باشیم.همچنین برای رکوردگیری وزنه برداران جوایزی تعیین کردیم. پایگاه وزنه برداری این حسن را دارد که یک وزنه بردار مجبور نمی شود از شهرستانی دور ، خانواده خود را رها کند و به تهران بیاید. ما وزنه برداران را در استان های خودشان شناسایی می کنیم و در پایگاه هایی که پیش تر به آن اشاره کردم ، آنها را تا سطح تیم ملی وزنه برداری ارتقا می دهیم.

وی گفت: در تهران که در واقع باید پایگاه اول وزنه برداری باشد با کمبود وسایل و امکانات مواجهیم. در حال حاضر سالن کبکانیان تهران که در مرکز شهر هم واقع شده است امکانات رفاهی ندارد که درصدد رفع آن برآمده ایم. همچنین در نظر داریم سالن وزنه برداری و خوابگاه مجموعه ورزشی آزادی را تعمیر کنیم. این سالن نیاز به تعمیر دارد و به همین خاطر اردو را یک ماه به مکان دیگری منتقل کردیم تا این تعمیرات صورت پذیرد.

افشارزاده تصریح کرد: استعدادیابی یکی از اصلی ترین اولویت های فدراسیون وزنه برداری به شمار می آید. در حال حاضر از 14 استان وزنه بردار داریم و امیدواریم با این طرح، نخبگان وزنه برداری کشور شناسایی شوند و به مراتب بالای موفقیت دست پیدا کنند. ضمن اینکه سال آینده مسابقه بزرگ وزنه برداری را برگزار خواهیم کرد تا از این طریق به شناسایی نخبگان این رشته نایل شویم. طرح تاسیس مدرسه وزنه برداری هم در حال بررسی است . در این صورت دانش آموزان می توانند به صورت تئوری و عملی به این رشته بپردازند . در این خصوص رایزنی هایی هم با وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است.

وی گفت: تغذیه در وزنه برداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به همین دلیل در حال حاضر یک گروه دکترای تغذیه در این فدراسیون مشغول به کار هستند. ضمن اینکه فعالیت ما در این خصوص از ماه فروردین شکل جدی تری به خود خواهد گرفت و عملیاتی تر خواهد شد.

رییس فدراسیون وزنه برداری اظهار داشت: سال آینده برای ما سال شلوغی خواهد بود چراکه قصد داریم در شهریورماه با حضور 30 کشور اولین دوره رقابت های وزنه برداری کشورهای اسلامی را برگزار کنیم. همچنین سال آینده برگزار کننده رقابت های وزنه برداری دانشجویان مسلمان جهان خواهیم بود. من در دیداری که با تاماش آیان رییس فدراسیون وزنه برداری داشتم از ایشان خواهش کردم که دو مسابقه به مناسبت بزرگداشت نامجو و سلماسی در تقویم سال 2008 گنجانده شود که مورد موافقت واقع شد.

افشارازده افزود: ما برای حضور پرقدرت در رقابت های آسیایی باید اردوهای متعددی را برپا کنیم که در این خصوص رییس فدراسیون وزنه برداری کشور چجین، از ما برای حضور در این اردوها و همچنین اعزام مربی به کشورمان موافقت کرده است.

در پایان، خبرنگاران حاضر در جلسه سوالاتی را مطرح کردند که افشارزاده به این سوالات پاسخ داد. ماحصل این پرسش و پاسخ در زیر می آید:

*من آبروی خود را پای موفقیت وزنه برداری کشور گذاشته ام و مطمئن باشید با یاری گرفتن از افراد خبره، این کار را به سرانجام خواهم رساند.

*مربیان حال حاضر تیم ملی عناوین قهرمانی جهان و المپیک را در کارنامه دارند با این حال در بحث آموزش باید فعالیت های گسترده ای را به انجام برسانیم.

*در حال ساخت برنامه ای 30 قسمتی در خصوص آموزش وزنه برداری هستیم که بزودی از طریق سیما پخش خواهد شد.

*هرجا که قدم گذاشتم، کمتر از بیرون نفر آوردم و از افراد همان مجموعه استفاده کردم. در فدراسیون حال حاضر هم همین رویه را در پیش گرفته ام.

*نامه ای را تهیه کردم که به امضای تاماش آیان هم رسیده و آن را به تمام فدراسیون های دنیا ارسال کردیم تا از ایوانف در کادر رهبری تیم های ملی استفاده نشود.

*از چین و دیگر کشورهای مطرح دنیا درعرصه وزنه برداری چیزی کم نداریم و باید قابلیت های خود را شناسایی کنیم.

*بازیکن سالاری در فدراسیون وزنه برداری جایی ندارد. در خصوص تیم ملی کمیته فنی تصمیم گیری می کند.

*فکر نمی کنم از مسئولان فدراسیون قبلی کسی در کار فدراسیون جدید سنگ اندازی کند با این حال اگر چنین چیزی مشاهده شود خیلی زود مقابل آن ایستادگی می کنیم.